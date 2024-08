«Multato per rifiuti non miei: mancano bidoni pubblici» 

Disavventura a San Gemiliano per un imprenditore. Il 12 agosto, Cristian Ferru, titolare del locale “Al Chiaro di Luna”, ha ricevuto una sanzione amministrativa per un conferimento di rifiuti irregolare. Da qui lo sfogo per quello che è un problema sempre più ricorrente nella zona: «C'è stato», spiega Ferru, «un vero e proprio lancio di buste intorno ai miei mastelli che erano posizionati nel lato della chiesa. Sono arrabbiato perché le persone hanno utilizzato i miei mastelli come un cassonetto pubblico. C’è chi lo ha fatto per inciviltà ma c’è anche chi ha scambiato i mastelli della pizzeria come contenitori per i rifiuti pubblici».

Ferru tira in ballo il comitato che gestisce l’area di San Gemiliano: «Avrebbe dovuto farsi carico di pensare al conferimento dei rifiuti prodotti da chi utilizza i tavolini per mangiare e bere. Sarebbero serviti dei contenitori per separare i rifiuti di diversa natura». L’imprenditore ha già preso dei provvedimenti: «Per mia fortuna e grazie alla collaborazione dei vigili non c'è stato nulla sul piano penale. Ho già riposto i mastelli all’interno del mio terreno sotto la sorveglianza di una telecamera, per evitare nuovi inconvenienti».

Infine Ferru lancia un appello agli operatori ecologici, spesso troppo fiscali: «Vengono trovati dei sacchi non miei e di conseguenza non ritirano i rifiuti del locale. A quel punto mi ritrovo a dover gestire un accumulo di spazzatura che non dipende da me. Dovrebbero capire quali sono i rifiuti del locale e quali invece degli incivili. Sarebbe inoltre opportuno segnalare correttamente quali sono i bidoni da utilizzare per chi sta nei loggiati, così da non scambiare quelli dell’attività come pubblici».

