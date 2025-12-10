Multato per l’albero di Natale 

L’anno scorso aveva usato le sfere. Tante, colorate, per regalare all’angolo di città tra via Marconi e via Cavour l’atmosfera del Natale. Questa volta invece Enrico Curreli, titolare di una floricoltura proprio in via Marconi, ha puntato su un altissimo albero di Natale che proprio ieri avrebbe dovuto addobbare con tante luci colorate.

Purtroppo però il grande abete è stato sistemato in prossimità di un incrocio, poggiato su un palo della luce. Così in men che non si dica sono arrivati gli agenti della Polizia locale che lo hanno multato con poco più di 170 euro per violazione del codice della strada, intimandolo a smantellare l’albero entro 48 ore. Immediata la solidarietà di tutti i commercianti della zona e alla fine la soluzione è stata trovata: dopo un sopralluogo nella zona il Comune ha dato l’ok per lo spostamento dell’albero dall’altra parte della strada e via libera oggi a palline e addobbi.

Il Comune

«I vigili hanno operato correttamente», spiega l’assessora al Commercio Rossana Perra, «il pagamento del suolo pubblico non c'entra niente con questa vicenda, anche perché le decorazioni natalizie, e fra queste sono compresi anche gli alberi, sono per regolamento comunale esenti dal pagamento». La realtà, invece, «è che il posizionamento di quell'albero era in contrasto con il codice della strada e, quindi, costituiva pericolo per la viabilità. Detto questo, convinti della buona fede di Enrico Curreli e apprezzando i suoi intendimenti, abbiamo individuato un luogo non distante dove posizionare l’albero nel rispetto delle norme che regolano la sicurezza dei cittadini».Una soluzione che ha raccolto il plauso di Curreli che, al momento della notifica del verbale si era detto estremamente amareggiato, «per quello che è successo. Io ho sistemato l’albero sul marciapiede per dare l’aria natalizia in questo tratto di strada dove peraltro non ci sono le luminarie che si fermano in piazza Sant’Elena. Ogni anno siamo noi commercianti che ci quotiamo per le decorazioni».

Solidarietà

E infatti i commercianti della zona hanno espresso piena solidarietà. A cominciare dal presidente del centro commerciale naturale Sant’Elena Imperatrice che raggruppa proprio i negozi della zona: «Quando ho saputo cosa era successo ho mandato subito una comunicazione all’assessora Perra è sono contento che si sia trovata una soluzione. Pareva infatti incredibile che venisse negata a Curreli la possibilità di addobbare la città. Resta chiaramente l’amarezza per la multa». E ancora Tigellio Danese dell’omonima gioielleria in via Marconi: «In un momento come questo di crisi generale delle attività commerciali queste cose non dovrebbero accadere. C’è solo da vantarsi di avere un albero così in questa strada». Giovanni Pitzalis della pasticceria Sant’Elena aggiunge: «Noi commercianti autofinanziamo gli addobbi e c’è solo da ringraziare Curreli che ha pensato di sistemare l’albero».

