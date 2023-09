Multato grazie alle telecamere Il prefetto: tutto regolare, paghi 

La multa che gli è stata fatta grazie alle telecamere che lo hanno immortalato mentre percorreva la via Michelangelo contromano è regolare e va pagata. Lo ha stabilito il Prefetto di Cagliari al quale un cittadino di Villasimius aveva chiesto – tramite un ricorso alla polizia locale – l’annullamento del verbale. E invece lo stesso prefetto ha intimato il pagamento di 334 euro. Si tratta di un altro punto a favore della polizia locale di Villasimius e della strategia portata avanti dal comandante Pier Luigi Casu il quale, appunto, punta molto sulla videosorveglianza per il ripristino della legalità (in passato alcuni giudici avevano annullato le sanzioni con le telecamere perché i vigili non erano presenti e le stesse telecamere non sarebbero state omologate).

Secondo il prefetto, invece, le telecamere «possono essere utilizzate senza necessità di preventiva omologazione purché siano sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale che, a distanza, effettuano il monitoraggio del traffico in tempo reale». Inoltre «a differenza degli autovelox nessuna disposizione normativa prevede l’obbligo di segnalazione di presenza della videocamera che ha rilevato la violazione».

L’utilizzo del sistema di videosorveglianza per sanzionare a distanza chi commette un’infrazione, insomma, sarebbe legittimo. Il cittadino multato, a sua volta, può ancora ricorrere al Giudice di pace. ( g. a. )

