Multato a Napoli: «Mai stato lì» 

L’amara sorpresa è arrivata giusta giusta per la fine dell’anno. Franco Ziri, 60 anni, titolare dello storico negozio di abbigliamento Caria tra le vie Vittorio Emanuele e La Marmora, sfogliando tra la posta elettronica si è trovato davanti una pec di certo poco gradita. Tutta per lui, e soprattutto tutta da pagare, entro cinque giorni per avere una riduzione e comunque in fretta prima che si attivino le penali, una multa per avere lasciato l’auto sulle strisce pedonali.

La multa impossibile

Fin qui niente di strano. Peccato però che la sanzione sia stata firmata dalla Polizia locale di Napoli per una sosta in via Bagnoli il 24 novembre del 2022. Ma Ziri a Napoli, non c’è mai stato. E meno che mai quel giovedì 24 novembre quando, come ogni giorno, era invece al suo posto in negozio ad accogliere i clienti. Così adesso, passati anche i cinque giorni utili per avere la riduzione tra tentativi andati a vuoto di palare con la polizia locale napoletana, è pronto a presentare ricorso al Giudice di pace. Non tanto per la cifra che non è altissima, 92,60 euro, ma per tutti i disagi che ne seguono e soprattutto «perché non è giusto dovere pagare per un errore del genere. Che mi dimostrino che quel giorno io ero a Napoli».

Il racconto

«Tutto è arrivato tramite pec, perché l’auto è intestata alla società e da lì si è poi risaliti all’indirizzo» dice Ziri, «sta di fatto che quando ho visto che arrivava da Napoli sono rimasto esterrefatto». La cosa strana, «è che è indicato soltanto il numero di targa, ma non il tipo di auto come invece accade sempre. Non posso quindi che pensare che si sia trattato di un errore degli agenti che hanno digitato il numero della targa, e che magari hanno sbagliato qualche cifra». Sta di fatto, «che avevo cinque giorni di tempo per pagare in misura ridotta, sui 66 euro, ma questi giorni ormai sono andati perché non sono riuscito a mettermi in contatto con il Comando per chiedere spiegazioni. Gli uffici sono aperti solo il martedì e il venerdì e in questi giorni non ha mai risposto nessuno». Poi la richiesta, «che mi mandino una foto che dimostri che la mia auto era parcheggiata sulle strisce pedonali quel giorno. Io posso dimostrare che era a casa mia dal momento che a lavoro vengo a piedi, abitando molto vicino. Non è tanto per i soldi, ma è proprio per l’ingiustizia in sé. Anche perché adesso dovrò pagare per presentare ricorso al Giudice di pace. E poi magari la cifra continua a lievitare».