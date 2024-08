Multati nella Valle della Luna 

Sono state 22 le persone sanzionate per campeggio abusivo, a Valle della Luna, nell'Area Marina Protetta di Capo Testa-Punta Falcone per complessivi settemila euro. Nel corso dell'operazione di controllo, realizzata dai Carabinieri Cacciatori di Sardegna, da quelli di Tempio e dalla Polizia Locale, sono state inoltre identificate un centinaio di persone. L'operazione ha visto anche la presenza della sindaca, Nadia Matta. Le operazioni di controllo proseguiranno, assicurano le forze dell'ordine, con l'obbiettivo di sensibilizzare i visitatori e prevenire ulteriori violazioni. Valle della Luna è conosciuta per le sua bellezza naturale e per la sue ricchezza ambientale e suggestività. La presenza di campeggiatori abusivi, con ciò che tali presenze, anche in termini igienico-sanitari, comporta, stride fortemente con la sensibilità di coloro che, consapevoli della necessità di non mettere a rischio l'integrità dell'ecosistema, educatamente rispettano natura e normative vigenti. (c.ro.)

