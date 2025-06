Multate le imbarcazioni in aree vietate 

Navigavano in zone di mare riservate alla balneazione. E così i conducenti di una decina di imbarcazioni sono stati sanzionati dalla Capitaneria di porto durante i controlli previsti dall’operazione “Mare e laghi sicuri 2025”, che proseguirà sino al 21 settembre.

Inoltre sono stati sanzionati anche i titolarti di due stabilimenti balneari, uno a Torregrande e l’altro a Torre dei corsari (Arbus) perché erano sprovvisti del servizio di assistente bagnanti e per la mancanza delle dotazioni di sicurezza previste dall’ordinanza della Capitaneria di porto. Entrambi i concessionari sono stati diffidati a ripristinare immediatamente le condizioni di sicurezza necessarie a poter tenere aperto il proprio stabilimento.

La Capitaneria di porto di Oristano rinnova l’invito a tutti gli operatori del settore e agli utenti del mare «a rispettare scrupolosamente le norme ricordando che la sicurezza di tutti dipende dal comportamento responsabile di ciascuno». I controlli proseguiranno senza sosta per tutta la stagione estiva, ci sarà un monitoraggio costante anche per prevenire le navigazioni sotto costa particolarmente rischiose per i bagnanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA