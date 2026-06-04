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Arbus.
05 giugno 2026 alle 00:33

Multate le auto di sposi e invitati 

La cerimonia nuziale va per le lunghe: scaduto il biglietto del disco orario 

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Multate le auto durante la cerimonia nuziale. Ad Arbus, lungo la via Libertà, davanti alla parrocchia di San Sebastiano, il regalo meno gradito per i novelli sposi, Sara Largiu di Arbus e Marco Corridori di Villacidro, 31 anni lei, 38 lui, mentre si trovano ai piedi dell’altare maggiore per pronunciare il fatidico «sì, l’ho voglio», culmine emotivo dell’evento. Ignari che nello stesso momento, all’esterno, gli agenti della Municipale contribuivano a rendere indimenticabile il giorno con un dono inaspettato, una multa di circa 50 euro a una ventina di invitati, compresa l’auto degli sposi: erano parcheggiate nella zona di sosta con disco orario e il biglietto era scaduto.

Amarezza e delusione

La brutta sorpresa l’altro ieri, quando le vittime degli agenti inflessibili si sono visti recapitare a casa il verbale, il passaparola tra i 250 invitati provenienti da località diverse ha raggiunto gli sposi e i familiari. Mortificati, dispiaciuti e anche arrabbiati hanno deciso di raccontare l’episodio spiacevole. «A dire il vero», premette lo sposo, «abbiamo saputo delle contravvenzione il giorno stesso del matrimonio, il due maggio. Ci siamo fidati della promessa del Comune che avrebbero chiarito e fatto il possibile per annullare la multa». Il caso sembrava risolto, soprattutto perché è trascorso un mese e di notifiche neppure l’ombra.

La sanzione

«Mercoledì abbiamo saputo», prosegue lo sposo, «che dobbiamo sborsare di tasca 50 euro. Non è questo che lamentiamo, piuttosto il modo con cui sono stati accolti i nostri amici e parenti nel luogo dove abbiamo deciso di coronare il nostro sogno d’amore. Non so da quanti minuti il biglietto era scaduto. Vista la circostanza si sarebbe potuto evitare, un pizzico di comprensione. Non resta che chiedere scusa ai nostri amici e familiari».

Agenti inflessibili

L’azione dei due agenti non era sfuggita agli invitati, soprattutto uomini, rimasti fuori, un po’ nel sagrato e un po’ nella strada, troppo piccola la chiesa per accogliere tutti seduti nei banchi. Alcuni si erano avvicinati agli agenti e tentato di evitare il verbale, motivandolo col fatto che, «la messa stava per finire, questione di muniti». Inutilmente: i verbali per divieto di sosta, compilati e firmati, sono arrivati ai destinatari. «Senza auguri», aggiunge lo sposo, «e dire che al termine della cerimonia, quando siamo usciti dal portone della chiesa eravamo felici, ogni cosa era andata come l’abbiamo sempre immaginata, emozionante».

Il Comune

Rammaricato il sindaco, Paolo Salis: «Da un punto di vista umano e come primo cittadino, mi dispiace per quello che è successo. Le leggi e la segnaletica stradale vanno rispettati, anche quando appaino severe ed ingiuste». E se lo scorso anno aveva fatto annullare le multe alle mamme nei parcheggi rosa, ora ammette che, «allora il verbale era nullo in assenza di un regolamento comunale. Con gli sposi, gli agenti hanno fatto il loro dovere».

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