Multa più diffida Domus, stangata scongiurata 

La tanto temuta stangata per la Domus non è arrivata. Il Giudice sportivo ha punito sia il Cagliari sia il Napoli con 30mila euro di multa più diffida, per i disordini causati da entrambe le tifoserie durante la partita di domenica. Niente chiusura di uno o più settori né dell’intero impianto quindi, ma un’ammenda e l’avviso che in caso di comportamenti analoghi ci saranno provvedimenti ben più pesanti. Nella motivazione, arrivata ieri poco dopo le 16, il giudice Gerardo Mastrandrea ha segnalato come - per entrambe le società - la sanzione sia stata attenuata perché i due club hanno concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le autorità competenti per adottare misure atte a prevenire i fatti violenti, come previsto dall’articolo 29 del Codice di Giustizia Sportiva.

La motivazione

Per il Cagliari il Giudice Sportivo ha stabilito la sanzione perché i tifosi in Curva Sud hanno «lanciato tre fumogeni nel settore ospiti» (si tratta di quelli ricevuti dai sostenitori napoletani, che sono stati rimandati indietro), «aggravando così il clima di forte tensione» e portando l’arbitro La Penna a interrompere la partita per circa sei minuti. Successivamente, dalla Curva Nord, sono stati lanciati in campo ulteriori fumogeni assieme un petardo, che al momento dell’esplosione ha stordito in maniera leggera un vigile del fuoco. Alla ripresa del gioco, così come nel corso del secondo tempo, segnalati inoltre quattro petardi, due fumogeni e cinque bottigliette di plastica lanciati sempre dalla Curva Nord sul terreno di gioco. Nel provvedimento si fa notare, sia nel corso dell’interruzione sia per la ripartenza della partita, la fattiva collaborazione del capitano del Cagliari, Alessandro Deiola, che più volte ha invitato i tifosi rossoblù a fermarsi cercando di riportare la calma sugli spalti.

Gli ospiti

L’analogo provvedimento per il Napoli riguarda non solo il lancio di tre fumogeni, oggetti vari e alcuni seggiolini dal settore ospiti alla Curva Sud, che hanno causato il leggero ferimento di uno steward e di un tifoso rossoblù, ma anche l’aver esposto uno striscione e intonato cori offensivi nei confronti dei cagliaritani. Fatti che, come per il Cagliari, hanno portato all’interruzione della gara e alimentato il clima di tensione. Anche in questo caso è stato evidenziato il ruolo di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, che assieme al dirigente Gabriele Oriali è andato sotto il settore ospiti per cercare di far cessare i disordini.

