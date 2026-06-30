Multa illegittima, Comune condannato 

Comune condannato: la multa è illegittima. Il Giudice di pace di Cagliari ha accolto il ricorso di Rossano Vacca, venditore ambulante sulla Costa Verde nella spiaggia di Scivu, dove la Polizia locale gli aveva inflitto una sanzione amministrativa di cinquemila euro per “commercio abusivo in forma stabile anziché itinerante”. Il sindaco di Arbus, Paolo Salis: «L’errore è stato commesso dai nostri agenti. Mi auguro che il verdetto del giudice possa servire da lezione: tutti siamo chiamati a rispettare la legge».

La sanzione

La vicenda è dell'estate del 2022, quando gli agenti della Municipale, nel corso di due sopralluoghi il 3 e il 4 agosto, contestarono all'imprenditore, titolare della ditta individuale "Sardegna For You in Scivu”, l’utilizzo di due food truck (i furgoni) per la vendita di alimenti, assieme a tavoli, sedie e una struttura ombreggiante, attività commerciale fissa su area privata ad uso pubblico. Dopo gli accertamenti, a maggio 2025 hanno emesso un'ordinanza-ingiunzione disponendo il pagamento della sanzione di cinquemila euro. L'imprenditore, assistito dalla legale Emanuela Paschino, presentò opposizione sostenendo che mancasse «qualsiasi prova della natura stabile della vendita: al contrario, i mezzi venivano spostati».

La sentenza

Accogliendo il ricorso, il Giudice di pace ha ritenuto che «il Comune non abbia assolto all’onere della prova prevista dalla norma sulle sanzioni amministrative». Ha aggiunto che «la legge regionale disciplina il commercio itinerante senza fissare limiti precisi di tempo e di spazio, demandando ai Comuni l'adozione di regolamenti specifici». Il Comune di Arbus, però, non è dotato di alcun atto in materia. Secondo il giudice, «per dimostrare che l'attività fosse stabile, sarebbe stati necessari controlli approfonditi e in orari differenti, verificando se i mezzi rimanessero sul posto anche a fine giornata». I sopralluoghi, invece, sono stati eseguiti nelle ore di maggiore afflusso dei bagnanti e solo in due giornate, elementi insufficienti per provare il commercio stabile. Né dalle fotografie, allegate al provvedimento, risultano elementi certi dell’abuso: «Tavoli e sedie, non rappresentano di per sé un elemento sufficiente per dimostrare l’attività permanente». Dunque, ordinanza annullata e Comune condannato alle spese processuali di 644 euro.

Le reazioni

Il primo cittadino ammette che «le sentenze si rispettano, ancora più quando è chiaro il motivo per cui l’ente ha torto, in questo caso la necessità di controlli di più ore e in più giorni». Vacca, invece, non risparmia le accuse: «Ho subito un grave danno economico. In piena stagione, nonostante l’apprezzamento degli ospiti, ho dovuto smontare tutto e licenziare due dipendenti. Ho cercato in tutti i modi di dimostrare che l’abuso non c’era. Da tre anni l’attività è sospesa: chi paga i danni? Riavrò mai la concessione? Non ho risposte. Certo è che a Scivu, una delle spiagge più frequentate, i servizi sono carenti: c’è solo un chiosco».

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