Multa e fuga: quasi travolta una vigilessa 

La municipale multa un’auto in sosta e il conducente cerca di investire la vigilessa. Succede nel centro di Bari Sardo e la scena filmata da un passante diventa un video caricato sui social. La scena riprende due agenti della polizia municipale, un uomo e una donna, che stanno effettuando dei controlli su una piccola utilitaria con targa straniera dopo averla multata. Gli è stata messa una multa per aver parcheggiato senza aver messo il disco orario come previsto nella zona. Il conducente è al posto di guida, ha lo sportello aperto e, noncurante di avere la vigilessa davanti all’auto e il collega vicino alla portiera, parte senza prestare attenzione ai due addetti e incurante delle urla della vigilessa. Una volta partita, la macchina prosegue il suo cammino e lascia i vigili e gli spettatori attoniti per la scena surreale appena vissuta. Il sindaco Ivan Mameli commenta: «Gli agenti di polizia municipale sono retribuiti per svolgere il proprio lavoro e per far rispettare le regole del vivere civile a beneficio della collettività. Nella giornata odierna (ieri ndr) sono stato informato dell’accaduto per il quale verrà puntualmente informata la Procura al fine dell’accertamento dei fatti». (p. cam.)

