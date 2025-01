Multa da 4mila euro per un vecchio debito che vale 90 centesimi 

Un debito da 90 centesimi con l’Agenzia delle Entrate gli è costato una multa tra i 1.400 e i quattromila euro. Badaoui Abdelouahhd, 52enne nato in Marocco e residente da 35 anni in Sardegna, vive con la famiglia a Vallermosa, ha lavorato per decenni come commerciante, adesso fa il badante e nelle ultime ore è stato protagonista di una storia che ha il sapore della beffa.

Lo stop

Poco dopo le dieci di sabato mattina Badaoui – che qui tutti conoscono come Giuseppe – era al volante del suo Vivaro Opel diretto all’ecocentro quando è stato fermato dai carabinieri a un posto di blocco nella via principale del paese. «Erano due nuovi che non conoscevo, mi hanno chiesto patente e libretto, hanno fatto i loro controlli e quando sono tornati uno di loro mi ha spiegato “Lei sta viaggiando su un mezzo che è sottoposto a fermo amministrativo”. Non sapevo neppure di cosa stesse parlando. Ho annuito e chiesto che cosa avrei dovuto fare. Mi hanno detto che dovevano farmi un verbale ma che per capire di cosa si trattava dovevo rivolgermi all’Agenzia delle Entrate». Rientrato a casa il 52enne ha chiesto alla figlia maggiore di prenotargli un appuntamento con l’ente di riscossione. Detto fatto: dal portale dell’agenzia è risultato che la prima finestra disponibile era alle 8,30 di lunedì allo sportello di Sanluri. «Quando mi sono presentato e ho chiesto del provvedimento che mi riguardava, l’impiegata mi ha guardato e si è messa a ridere. Non capivo ma poi mi ha detto: “Sì, lei ha un debito, se ha 90 centesimi lo cancelliamo subito”». Un po’ incredulo Badoui Abdelouahhd ha tirato fuori dalla tasca una monetina e ha saldato così i suoi conti con lo Stato italiano. «In realtà ne ho pagato due, avevo due fermi amministrativi applicati sulla mia auto per due debiti identici, entrambi da 90 centesimi. Possono essere interessi maturati con i vecchi bolli, a dire il vero non ho neppure chiesto perché ero sotto choc».

Il saldo

Pareggiati i conti con l’Agenzia delle Entrate è rimasta la multa comminata dai carabinieri della stazione di Vallermosa. Nel verbale è spiegato che se pagata entro cinque giorni l’importo è di 1.388,80 euro, entro 60 giorni di 1.984 euro e, in caso contrario, ovvero oltre i sessanta giorni e, dunque, senza alcuno sconto, la multa vale 3.968,50 euro. «Io non so cosa fare, spero che qualcuno mi possa aiutare. So bene che chi sbaglia paga e non voglio sottrarmi alla legge, ma per 90 centesimi, mi sembra davvero un’ingiustizia. Chiederò informazioni in Prefettura, mi rivolgerò al giudice di pace con l’assistenza di un legale».

Il legale

L’avvocato Ignazio Ballai appena ricevute le carte ha avviato gli approfondimenti necessari a capire quale sia la strada migliore da percorrere. «Stiamo studiando gli atti, proporremo un ricorso al giudice di pace contro un provvedimento che sembra essere un’ingiustizia colossale», dice al telefono. Intanto a Badaoui non resta molto da fare. «Non potrò pagare entro cinque giorni e questo significa che la sanzione, se dovesse essere confermata, mi costerà poco meno di duemila euro. Un’enormità se confrontata con il valore del debito per il quale è stato disposto il fermo amministrativo di cui non sapevo nulla. Perché è chiaro che se avessi saputo di dover pagare 90 centesimi lo avrei fatto subito. Non mi sarei mai aspettato di finire in una storia simile. Spero che qualcuno possa aiutarmi e le cose si risolvano. Poi, se non dovesse esserci una soluzione non potrò fare altro che pagare».

RIPRODUZIONE RISERVATA