Multa da 30 euro, Comune beffato 

«Queste sono cose che purtroppo capitano in tanti casi analoghi e non vale la pena incaponirsi, si rischia solo di pagare di più», ha esordito Simbula. «Alla base di tutto c'è stata una multa. L'agente ha rilevato una violazione dell’articolo 141 del Codice della strada. Nello specifico ha ritenuto che un veicolo stesse avanzando a una velocità troppo elevata rispetto alla strada che percorreva». Dettaglio importante del racconto è il luogo del presunto misfatto: secondo la storia la macchina stava procedendo nella via Sassari, la stessa strada dove si trova il Comune. «Ma non è la presenza del municipio ad essere importante in questo caso, quanto il fatto che dall'altra parte della strada ci sono le scuole elementari».

L’agente della Polizia municipale redige un verbale da 30 euro per eccesso di velocità rilevato senza autovelox ma a rimetterci è il Comune che ne paga quasi mille. Come è possibile? La vicenda è andata in scena alcune settimane fa, a raccontarla è stata la comandante della Polizia municipale, Iosè Simbula, durante l’ultimo Consiglio comunale. La discussione in quel momento verteva intorno al riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio e prelievi dalle casse comunali. La comandante è stata invitata dal presidente del Consiglio Enrico Collu a spiegare la vicenda che aveva costretto l’amministrazione a sborsare 900 euro.

Il racconto

La sanzione

A questo punto l’agente ha sanzionato l’automobilista per l’eccessiva velocità. «Stiamo parlando di un verbale di poco meno di 50 euro. In aggiunta, se il conducente avesse pagato entro i primi giorni, avrebbe dovuto pagare appena 30 euro. Ma evidentemente non era d'accordo». Il guidatore ha deciso di fare ricorso e portare il caso di fronte al giudice di pace. E quest'ultimo «ha deciso di dare ragione a lui, annullando la multa». Intanto l'amministrazione, per le spese legali ha pagato una parcella ben più salata. «Sono serviti circa 900 euro. Incaponirsi non servirà a nulla, perché facendo un ulteriore ricorso rischieremmo di perdere di nuovo e dover sborsare ancora».

Le motivazioni

Ma perché il giudice ha annullato il verbale? «Sono infrazioni che si basano sulla sensibilità soggettiva dell'agente, non ci sono strumenti che misurano la velocità in questo caso. Dimostrarle non è facile, anzi è quasi impossibile. È il motivo per cui questo genere di verbali si evitano per quanto possibile». E a questo punto cresce l'attesa per gli autovelox, promessi dopo Pasqua, ma ancora disattivi. Il sindaco Fabrizio Madeddu in questo caso assicura: «I corsi per i vigili sono stati fatti, è tutto pronto. Presto usciranno i calendari».

