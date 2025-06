«Multa alla società che ritira i rifiuti» 

«Troppi disservizi nella raccolta dei rifiuti porta a porta, non ci resta che sanzionare la società». Il sindaco di Assemini Mario Puddu è pronto a varare la linea dura: «Purtroppo è una situazione che ultimamente si sta verificando troppe volte. Anche qualche giorno fa abbiamo avuto dei disservizi in alcune zone (la 1 e la 2) in cui era previsto il ritiro dell’umido. In questi casi, a tutela dei cittadini, dobbiamo sanzionare».

L’appalto

L’assegnazione del servizio di igiene urbana alle società torinese San Germano (raccolta ed ecocentro) e fiorentina ETAmbiente (spazzamento e cestini) risale al 2021 e aveva durata triennale. Scaduto a dicembre, è stato prorogato in attesa di un nuovo bando che il Comune pubblicherà entro fine anno. Per la proroga del servizio è stata prevista una spesa per il 2025 di 960mila euro a cui si aggiungono ulteriori 450mila per il trattamento di rifiuti biodegradabili derivanti dalle cucine.

Oltre al ritiro della differenziata organizzato in sei zone, si aggiunge l’ecocentro aperto tutti i giorni in località Su Carropu.

I disservizi

Solo nell’ultimo mese sono 8 gli avvisi pubblicati nel sito assemini-differenzia.it per segnalare ai cittadini il posticipo del ritiro della differenziata. Il 20 maggio il servizio di ritiro panni e secco residuo era stato posticipato all’indomani «a causa di un problema tecnico». Il 27 maggio la raccolta di secco residuo e umido organico era stata parzialmente recuperata il giorno successivo, mentre il 30 maggio il ritiro del vetro ha subito forti rallentamenti. Il 6 giugno raccolta di plastica e vetro sono stati posticipati al 7, l’11 giugno il centro di raccolta è rimasto chiuso per «attività di manutenzione» mentre il 16 giugno, «a causa di assenze improvvise del personale», la raccolta dell’organico nelle zone 1 e 2 non è stata effettuata. Infine il 17 la società ha segnalato «rallentamenti con la raccolta di vetro, secco e umido in zona via Coghe», recuperate il giorno dopo.

La mappa

Via La Maddalena, Ariosto, Parini, Carife, Tevere, Carloforte, Dei Mille sono solo alcune delle strade nelle quali sono stati segnalati i mancati ritiri nell’ultima settimana: «Il vetro è rimasto per strada mercoledì e giovedì e anche nei giorni successivi. Ogni settimana c’è un problema», ha commentato Teodora Lecis, una residente. Anche Giampaolo Loi protesta: «Anche mercoledì ci hanno preso per i fondelli: ritiro vetro non pervenuto». Alcuni utenti hanno protestato telefonando all’ecocentro: «Non abbiamo personale», la risposta.

