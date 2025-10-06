Mulino Gallisay, fondi a rischio 

Con 20 voti favorevoli, il Consiglio comunale di Nuoro ieri ha approvato la modifica al Piano triennale delle opere pubbliche, un passaggio fondamentale per poter intercettare nuovi finanziamenti, in particolare fondi nazionali fino a 5 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza della scuola elementare di Calamida e al rifacimento di numerose strade. Ma in aula arriva una notizia del rischio di definanziamento per l’ex mulino Gallisay. Ci sono solo i fondi per la messa in sicurezza.

Nuovi interventi

L’assessora ai Lavori pubblici, Giulia Corda, spiega la necessità della modifica per l’inserimento di nuovi finanziamenti. Si tratta di due interventi principali: 2 milioni di euro per la messa in sicurezza delle elementari “Calamida”, con consolidamento antisismico e adeguamento degli impianti, e 3 milioni di euro per la manutenzione su diverse strade cittadine. Oltre ai due interventi principali, entrano altri finanziamenti in fase di assegnazione: un milione di euro per la copertura della piscina di Farcana, un altro per l’acquisizione dell’area di Su Berrinau, 988 mila euro da fondi Pnrr per la raccolta differenziata e 300 mila dalla Regione per la riqualificazione del bocciodromo, per i campi sportivi di Sa ’e Sulis e del Frogheri. Inserita anche una richiesta di finanziamento al ministero dell’Interno per l’implementazione della videosorveglianza: 280 mila euro.

«Nessuna visione»

Duro l’intervento dall’opposizione. Pierluigi Saiu ha criticato l’amministrazione per mancanza di una strategia complessiva e per la gestione delle grandi opere: «Avete un piano senza programmazione. Perché, se i progetti esistono, non sono stati intercettati i fondi per realizzarli?». Ha citato due casi emblematici: ex mulino Gallisay e l’ex hotel Esit, sull’Ortobene. «Non dite cosa volete farne», dice. E si parla del rischio di definziamento per l’ex mulino. La risposta in aula dell’ingegnera capo Tiziana Mossone ha chiarito che, in assenza di nuovi finanziamenti, l’opera più a rischio è l’ex albergo Esit mentre sul mulino Gallisay ci sono interlocuzioni in corso.

Riflessione in corso

Il sindaco Emiliano Fenu, sulle grandi opere, parla di una «riflessione in corso» così come il consigliere di maggioranza Francesco Guccini anche su ex Esit e mulino Gallisay: «Stiamo riflettendo attentamente su cosa e se fare qualcosa». Ribadiscono che le emergenze oggi sono due: la scuola Calamida e le strade. Lisetta Bidoni (opposizione) chiede attenzione ai cittadini, citando i casi di via Pavia e località Lugurulei («Hanno pagato per le urbanizzazioni ma vivono senza strade»).

Leonardo Moro (Riformisti) esprime perplessità sul piano triennale, mentre Stefano Ferreli (M5S) e Giovanni Mossa (Pd) parlano di più programmazione, con il primo che ricorda il caso della galleria Mughina, «inizialmente sottostimato e solo in un secondo momento si è scoperta la necessità di altri 10 milioni di euro».

