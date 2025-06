Mulino Gallisai: tutto pronto per la rinascita 

Il mulino Gallisai dopo decenni è pronto a rinascere. A provare a fare un tentativo è il Comune di Nuoro che nei giorni scorsi ha pubblicato una procedura aperta, per via telematica, per la riqualificazione del complesso del Mulino Gallisai. L'importo base d'asta è di 3 milioni 58mila euro circa, di cui 310mila per gli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso. I costi della manodopera sono di circa 977mila euro. La scadenza delle presentazioni è prevista per il 21 luglio di quest'anno alle ore 12. Non è prevista la suddivisione in lotti e i criteri di aggiudicazione si baseranno sul minor prezzo. La previsione per la durata dell'appalto è di 300 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Dopo oltre quarant'anni qualcosa sembra essersi risvegliato nell'arco di un anno dalla dedicazione della statua bronzea a Franceschino Guiso Gallisai, pioniere dell'industria in Sardegna tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima del Novecento, ricordato anche da Salvatore Satta nel libro "Il giorno del giudizio". Per il futuro del mulino si prospetta una realizzazione di un campus universitario con laboratori e aule didattiche. Si tratta di un luogo significativo per i nuoresi, simbolo della crescita e sviluppo della città.

RIPRODUZIONE RISERVATA