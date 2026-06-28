Mulino Gallisai, rebus parcheggi 

La ricerca di parcheggi nel centro storico di Nuoro è un rebus che coinvolge anche il mulino Gallisai, diventato un imponente cantiere. Il Comune procede con i lavori di consolidamento dell’edificio, simbolo dell’imprenditoria del passato, destinato a sede universitaria dalla precedente Giunta. Nell’ambito del progetto di riqualificazione è prevista un’area parcheggi, nella parte bassa del complesso, rivolta verso viale Ciusa. Ma la Soprintendenza non condivide la scelta. «In questo momento non c’è l’ok della Soprintendenza per i parcheggi nell’area esterna. Perciò sono in corso ulteriori interlocuzioni», spiega Giulia Corda, assessora ai Lavori pubblici. Lei fuga ogni dubbio sulla proposta ardita di un parcheggio multipiano, balenata negli ultimi tempi da parte di cittadini generosi di proposte e contributi: «È assolutamente da escludere perché questa è una struttura vincolata come bene tutelato, la Soprintendenza non lo permette». Per i parcheggi nella parte bassa si vedrà. Nel frattempo, qui l’area è stata ripulita, anche dai prefabbricati abusivi.

Il cantiere

I lavori di consolidamento del perimetro murario sono a metà. Entro l’anno il Comune conta di concludere l’intervento per la messa in sicurezza con le coperture degli edifici che ora sono praticamente inesistenti. Il cantiere impone fino al 31 agosto la chiusura alle auto di un tratto di via Grazia Deledda, tra via delle Conce e via Azuni, come pure il divieto di sosta tra via Azuni e piazza Salvatore Satta. Consentito solo il passaggio pedonale a fianco a recinzioni e ponteggi esterni che proteggono quel che resta del vecchio mulino.

La destinazione

«Per l’intervento - spiega Corda - c’è un finanziamento ministeriale di 4 milioni di euro con la destinazione d’uso che aveva dato la precedente amministrazione. Per ora resta la stessa, cioè quella dell’istruzione e della formazione, anche per il vincolo dei 5 anni». La Giunta Soddu qui pensava di realizzare la sede universitaria. L’attuale Giunta Fenu fa le sue valutazioni che, però, dovranno rimanere nello stesso ambito. In ogni caso servono ulteriori finanziamenti per rendere utilizzabile la struttura. Il progetto complessivo sfiora i 30 milioni considerando i 4 dell’intervento in corso e quelli necessari per il parcheggio al centro dei dubbi della Soprintendenza.

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