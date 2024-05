Mulinelli nella baia, salvati due turisti 

Quando le correnti a flusso rapido all’interno della baia di Porto Frailis, che circolano in direzioni diverse, si scontrano tra loro, iniziano a ruotare l'una intorno all'altra. A seconda del volume dell'acqua e della forza con cui si scontrano, compaiono vortici capaci di risucchiare anche i bagnanti. Succede spesso, soprattutto a maggio e ottobre, quasi sempre quando sulla baia soffia lo scirocco. Lo scorso fine settimana il bagnino in servizio all’Hotel La Bitta ha salvato due turisti tedeschi che si erano tuffati nonostante il mare agitato.

Al termine di ogni stagione turistica di contano, mediamente, una ventina di salvataggi, tutti effettuati dall’angelo custode dell’albergo a 4 stelle e talvolta dal bagnino dell’unico concessionario che, al momento, non è ancora operativo. Il dispositivo di legge impone ai bagnini in servizio nelle concessioni una sorveglianza nel raggio di 80 metri, ma è fisiologico che gli interventi in acqua, soprattutto in condizioni critiche, non possono essere una costante durante la giornata di lavoro. «Se la spiaggia è soggetta a questo particolare fenomeno - spiega il comandante del Circomare, Mattia Caniglia - si può pensare a un cartello di avviso in cui indicare il pericolo in determinate condizioni meteomarine. Possiamo ipotizzare un incontro con il Comune e l’Hotel La Bitta per ragionare sull’opportunità». Chi finisce nei guai sono, sovente, turisti stranieri che non conosco la conformità della baia e i suoi pericoli in circostanze avverse. La bandiera rossa, issata dai bagnini, non sembra sufficiente a scoraggiare gli incauti avventori e ora l’iconica spiaggia della costa orientale attende l’adeguamento della cartellonistica a beneficio della sicurezza. (ro. se.)

