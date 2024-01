Mulè: spazio ai siciliani al vertice di Forza Italia 

La Sicilia, che tante soddisfazioni elettorali ha dato a Silvio Berlusconi, chiede più spazio al vertice di Forza Italia. Basterebbe guardare i numeri, suggerisce Giorgio Mulè: 12 mila tesserati su un totale di oltre 100 mila in Italia. Non solo: «A livello elettorale ha confermato alle politiche di essere la prima Regione per preferenze e per consenso». E allora «al congresso nazionale, che si terrà a fine febbraio, è fondamentale che la Sicilia trovi una collocazione che valorizzi la militanza dei siciliani con ruoli che siano apicali, e quando dico apicali penso alla segreteria nazionale», dice Mulè al congresso provinciale del partito a Palermo. Tajani «dovrà avere accanto a sé delle figure di riferimento». Un assist che il presidente della Regione Renato Schifani raccoglie: «Non lo chiedo io, ma altri, io vado avanti per la mia strada nel governare la Sicilia. Per quanto mi riguarda, se dovesse essercene bisogno, allora ne parleremo. È giusto che la Sicilia abbia un ruolo». Anche perché tra cinque mesi si gioca la partita delle europee. E il governatore mette una pietra sul progetto - osteggiato a livello nazionale - di aprire alla Dc di Totò Cuffaro e avverte: «È importante che FI voli in alto. Non so alle europee con chi correremo. Il partito di Cuffaro correrà da solo. Noi avremo una lista fortissima».

