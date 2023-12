Mulas si sblocca e riconquista il trono di re dei bomber 

Alessio Mulas si sblocca dopo tre giornate e si riprende il trono dei bomber in solitudine nel campionato di Eccellenza. Nella tredicesima giornata del massimo torneo regionale l’attaccante del San Teodoro Porto Rotondo ha segnato due delle quattro reti che la sua squadra ha rifilato al Sant’Elena. Il giocatore classe 1993 così raggiunge la doppia cifra, non segnava da tre turni e ora balza a quota dieci staccando l’attaccante Artur Sagitov del Bosa, rimasto a secco nella trasferta sul campo della capolista Ilvamaddalena. Il giocatore russo resta fermo a quota otto. I gol di Mulas hanno permesso al San Teodoro di avvicinarsi alla zona playoff.

Gli inseguitori

Alle spalle di Mulas e Sagitov c’è il vuoto. Insegue, infatti, un folto gruppo di calciatori con quattro reti. Ne fanno parte Bojan Gjurchinoski e Nicolas Maitini (Ilvamaddalena), Alessio Figos (Ferrini), Mattia Caddeo e Samuele Pinna (Ghilarza), Luca Floris (Sant'Elena), Nicolas Ricci (Taloro), Victory Igene e Alessio Virdis (Tempio), Andrea Sanna (Tharros) e Matteo Argiolas (Villasimius). L’unico a segnare nella scorsa giornata tra questi undici è stato Gjurchinoski, punto di forza della capolista biancoceleste. Ha firmato il gol, importantissimo, che ha sbloccato la sfida col Bosa. Con tre gol ci sono diciassette calciatori.

Un gradino sotto

Nel girone A di Promozione cambia poco in testa alla classifica dei marcatori dopo la decima giornata. Resta al comando l’attaccante Mauro Ragatzu del Monastir con dieci reti. Non è andato a segno come anche il suo principale inseguitore, Carlos Mboup del Castiadas, che sabato scorso a Terralba ha fallito anche un rigore. Il centravanti biancoverde è stato raggiunto da Erik Bottegal dell’Idolo, che ha realizzato la rete decisiva nella vittoria (2-1) della formazione di Arzana contro l’Arbus. Avanza a sette reti Marco Boi, in gol nella trasferta sul campo dell’Atletico Cagliari.

Nel girone Nord non si ferma la corsa di Lorenzo Zela in questa speciale classifica. L’attaccante del Posada contro la Nuorese ha messo a segno il dodicesimo sigillo. Una marcatura che però non ha evitato la sconfitta alla sua squadra contro i barbaricini, che in classifica guardano tutti dall’alto in compagnia del Sennori. In seconda posizione Ezequiel Franchi (Siniscola) ha agganciato, a quota dieci, il capocannoniere della scorsa stagione Domenico Saba (Usinese). A nove reti c’è l’esperto Andrea Usai (Lanteri) in gol contro lo Stintino.

