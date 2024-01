Mulas si conferma bomber d’Eccellenza con il gol numero 15 

Il suo San Teodoro è caduto malamente a Ghilarza, incassando sei reti in un colpo solo, ma lui ha segnato una delle due reti dei galluresi portandosi a quota 15 nella classifica marcatori: Alessio Mulas guarda tutti dall’alto in Eccellenza. Nel girone A di Promozione va ancora a segno il 40enne Mauro Ragatzu, che trascina il Monastir verso l’immediato ritorno nel massimo torneo regionale; nel gruppo B resta fermo Domenico Saba, la sua Usinese perde a Macomer e vede scappare la Nuorese.

L’allungo

In una giornata nella quale sono state realizzate 62 reti (18 in Eccellenza, 15 nel gruppo sud e 29 nel gruppo nord di Promozione), cambiano poco le classifiche dei bomber. Il passo avanti consente a Mulas di allungare a +6 su Artur Sagitov del Bosa, che ha perso in casa con la Villacidrese, e a +8 su Alessio Virdis del Tempio, che non ha giocato per il turno di riposo, a quota 7 come Pinna del Ghilarza. Doppio salto avanti per Mattia Caddeo del Ghilarza, salito a quota 6 come il compagno Matteo Vinci (un gol nel 6-2 al San Teodoro) e Alessio Figos della Ferrini, vittoriosa 1-0 sul Villasimius.

Primato saldo

Ragatzu domenica ha aperto le marcature nel match casalingo col Tortolì finito 3-0 per il Monastir capolista ed è salito a quota 19: siderale la distanza da Mboup del Castiadas (11) e Bottegal dell’Idolo (9). A segno nell’ultima giornata anche Marco Atzeni dell’Arborea (3-1 a Gonnosfanadiga), ora a quota 7; Omar Loi del Pirri (sconfitto in casa 1-3 dal Guspini), che si porta a 6; Bruno Floris dell’Arbus, Nicolò Agostinelli e Daniele Pilosu del Guspini, tutti a quota 5.

Nel gruppo B in vetta alla graduatoria resta Saba con 15 reti seguito da Lorenzo Zela del Posada a 12, raggiunto da Andrea Usai della Lanteri ed Ezequiel Franchi dell’Alghero entrambi a segno nello scontro diretto finito 3-1 per la Lanteri. Il giovane Andrea Piredda della Nuorese realizza una delle due reti con cui la capolista batte lo Stintino e raggiunge a quota 10 Giuseppe Meloni dell’Alghero. Doppietta per Mattia Asara del Sennori (e quota 9 tra i bomber) nel ko interno (2-3) col Coghinas.

