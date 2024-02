Mulas resta a secco Un passo avanti per Ragatzu e Saba 

Rimasto a secco dopo la quaterna segnata nel match precedente, il bomber Alessio Mulas del San Teodoro resta saldamente in testa alla classifica marcatori in Eccellenza. Dietro avanzano Mattia Caddeo del Ghilarza e Victor Igene del Tempio, ma sono molto distanti dal capocannoniere. In Promozione vanno a segno tutti i principali attaccanti nei due gironi, ma se nel gruppo B la lotta è più incerta, nel gruppo A domina ancora l’eterno Mauro Ragatzu del Monastir.

Distanti

Il pareggio casalingo a reti bianche con l’Iglesias impedisce a Mulas di avanzare in graduatoria, ma i 20 gol segnati sinora gli garantiscono di tenere a distanza i due più immediati inseguitori Caddeo e Igene, entrambi a quota 10. Il primo ha sbloccato la gara finita 2-0 contro il Li Punti, il secondo ha realizzato entrambe le reti nel 2-2 col Taloro. Doppietta anche per Mauricio Ezequiel Villa nel match vinto 2-0 dalla sua Ossese col Barisardo: la punta ha fatto 9 gol come Alessio Virdis del Tempio, Andrea Sanna della Tharros e Artur Sagitov ex del Bosa (oggi è all’estero).

Dominio

Situazione simile a quella del girone A di Promozione, dove regna incontrastato Ragatzu. Il bomber a 40 anni guida la classifica dei cannonieri con 21 gol, l’ultimo dei quali realizzato nel 4-0 inflitto nell’ultimo turno all’Orrolese. Fa un bel passo avanti Marco Boi, autore di 3 delle 4 reti con cui il Tortolì ha battuto la Verde Isola: ora l’attaccante è a quota 13 come Mboup del Castiadas, a segno nel 3-0 all’Arbus. Una marcatura anche per Daniele Pilosu del Guspini (1-1 col Selargius), ora a quota 12; due per Alessio D’Agostino del Monastir (che sale a 11).

Vicini

Diversa la situazione nel girone B, dove il veterano Domenico Saba dell’Usinese grazie al gol nel match con l’Alghero (finito 3-3) è al comando con 17 reti seguito a 16 da Ezequiel Franchi dell’Alghero, a sua volta a segno nella stessa partita. Più giù, a 13, c’è Filippo Littarru dell’Ovodda, a segno nel match perso 2-1 col Posada. Una rete anche per Andrea Piredda della Nuorese, ora a 12.

