Mulas e Ragatzu cecchini infallibili: il trono è a un passo 

Due titoli sono di fatto assegnati, per il terzo è lotta aperta. Il trono del bomber nei tornei dilettantistici sardi ha due proprietari certi, pur mancando ancora alcune giornate alla fine dei campionati. Ma il vantaggio di Alessio Mulas in Eccellenza e Mauro Ragatzu in Promozione (girone A) è troppo ampio per pensare che possa essere azzerato nelle prossime settimane.

Irraggiungibile

L’attaccante del San Teodoro è ben saldo in vetta alla graduatoria nel massimo torneo regionale con i suoi 23 centri, l’ultimo dei quali realizzato domenica scorsa nel match (perso in casa 1-4) contro il Bosa. Mulas ha un margine di dieci marcature sul diretto inseguitore Mattia Caddeo del Ghilarza, fermo a 13. Seguono a ruota Andrea Sanna della Tharros e Victory Igene del Tempio, che ha agganciato la terza piazza avendo segnato una delle due reti della sua squadra nella sconfitta esterna con l’Ossese. Dieci i centri per Matteo Vinci del Ghilarza, Facundo Maitini dell’Ilva, Mauricio Ezequiel Villa dell’Ossese e Alessio Virdis del Tempio. Subito sotto ci sono quattro giocatori tra cui Pierpaolo Falchi del Taloro, autore di una doppietta contro la Ferrini Cagliari nell’ultima giornata. Per terminare la stagione mancano tre partite: togliere il trofeo a Mulas sarebbe un’impresa.

Sempre più su

Sei invece le gare ancora da giocare in Promozione. Poche per scalzare Ragatzu, primo a quota 32 dopo il gol segnato nel weekend a Serramanna contro la Gialeto: l’1-1 finale ha regalato al suo Monastir la certezza della promozione in Eccellenza. Dietro l’attaccante quartese, 41 primavere, occupano il secondo gradino del podio con 15 reti il compagno di squadra Alessio D’Agostino e Abdoulaye Mboup del Castiadas, quest’ultimo a segno sabato nel match con l’Orrolese vinto in trasferta 5-1. Una piazza sotto si trovano Erik Bottegal dell’Idolo, Marco Boi del Tortolì e Daniele Bratzu del Villamassargia (autore di un gol con il Lanusei). Hanno timbrato il cartellino anche Marco Atzeni dell’Arborea (13 gol), Buba Darboe del Pirri e Manuel Piras del Terralba (12).

Nel gruppo nord invece è gara apertissima. La doppietta nel 5-3 allo Stintino ha portato Filippo Littarru dell’Ovodda in vetta assieme a Ezequiel Franchi dell’Alghero, a sua volta a segno nel 3-2 dei catalani al Coghinas. Entrambi sono a quota 20 e hanno lasciato a 19 Domenico Saba dell’Usinese. Distante Andrea Piredda della Nuorese, salito a 16 grazie alla rete segnata al Bonorva. In gol anche Giuseppe Meloni dell’Alghero, doppiette per Massimo Cosseddu del Luogosanto, Maximiliano Timpanaro della Macomerese, Andrea Renzo Iesu del Santa Giusta e Lamine Doukar dello Stintino.

