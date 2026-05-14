Mughina, solo nel 2028 la fine del tunnel 

“ Aperie sa galleria de Mughina ”. Ormai a Nuoro - e non solo - è diventato un tormentone, una richiesta collettiva che spunta sotto ogni post social dell’amministrazione comunale, qualunque sia l’argomento. Lo ha ammesso con ironia anche il sindaco Emiliano Fenu durante la conferenza stampa convocata ieri insieme all’assessore regionale dei Lavori pubblici Antonio Piu e all’assessora comunale Giulia Corda. Ma dietro quella frase, ripetuta quasi come un mantra dai nuoresi, c’è il peso di anni di attese, cantieri incompiuti e infrastrutture bloccate. Ecco perché i 102 milioni di euro annunciati dalla Regione per Nuoro, vengono letti come una partita decisiva per il futuro della città.

Viabilità e incompiute

«Quando sono arrivato la galleria (chiusa dal 2021, ndc ) non era di competenza dell’assessorato - ha spiegato Piu - ma abbiamo chiesto di velocizzare al massimo. Abbiamo l’obbligo e il dovere di accelerare quanto più possibile». L’obiettivo indicato dall’assessore è quello di arrivare alla riapertura entro il 2028, mentre l’appalto sarà pronto a settembre, con inizio lavori nel 2027. Insomma altri due anni di attesa. Ma sulla viabilità cittadina, in totale sono 26 i milioni destinati alle infrastrutture stradali: 10 milioni di euro (che si aggiungono ad altri 10) serviranno per il ripristino della galleria di Mughina, chiusa dal 2022; 12 andranno invece al nuovo collegamento tra Pratosardo e la 131 Dcn; 3 milioni sono per la sistemazione della Nuoro-Lollove e un ulteriore milione per interventi di sicurezza stradale.

Scuola forestale

Tra le incompiute più longeve, la scuola forestale, ferma da oltre dieci anni: per quest’opera annunciati circa 25 milioni di euro. La Regione darà inoltre 700mila euro per la manutenzione straordinaria di diverse strade cittadine, 500mila euro per l’anfiteatro e altri 500mila euro per la ristrutturazione della piscina di via Lombardia. Si è parlato anche di sostegno alle famiglie e transizione energetica: 80 nuclei in città hanno già ottenuto finanziamenti per impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, mentre nella provincia complessivamente sono 972. Tra le opere finanziate figurano anche 20mila euro per il Peba (piano eliminazione barriere architettoniche), negli edifici pubblici cittadini, e altri 20mila euro destinati al progetto di restauro della facciata della chiesa delle Grazie.

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