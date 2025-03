Mughina? Servono 9 milioni in più 

Dagli iniziali dieci milioni previsti e già finanziati, i costi per la messa in sicurezza della galleria di Mugina lievitano a 19 milioni complessivi. Nove milioni in più. Soldi che si dovranno giocoforza trovare dalla finanziaria regionale in discussione. È un quadro sempre più costoso quello della messa in sicurezza della galleria sulla circonvallazione di Nuoro, chiusa dal 2022, e che da anni tiene in ostaggio magliaia di viaggiatori nuoresi e non solo. Un quadro che allontana la riapertura.

Lo studio

Dal gennaio 2022 il tunnel è chiuso perché, durante alcuni lavori di ammodernamento, è venuto fuori il concreto pericolo di crolli. Nella volta infatti sono state trovate profonde lesioni, ma soprattutto uno strato di calcestruzzo di appena pochi centimetri. All’inizio dell’anno il Comune ha consegnato ai progettisti il verbale degli studi e delle indagini geologiche svolti dai tecnici incaricati dal Comune. Sulla base di questa indagine è stato fatto un nuovo computo per la messa in sicurezza ed è emersa la necessità di altri 9 milioni, oltre i 10 già stanziati.

Nuovi costi

Le soluzioni progettuali iniziali ipotizzate per il recupero strutturale e la messa a norma del tunnel dovranno essere modificate e verrà quindi superato in maniera significativa l’importo stimato. L’aumento era già emerso dopo il vertice tenuto nell’assessorato ai Lavori pubblici delle Regione alle presenza del comune di Nuoro e delle parti interessate, ma non in queste proporzioni. Erano state evidenziare le problematiche riscontrate e illustrate le possibili soluzioni. E la necessità di modificare il progetto iniziale, con risorse aggiuntive per la sola progettazione di poco inferiori ai 70 mila euro. Ora spunta anche il costo in più per i lavori. Non soltanto un adeguamento per l’inflazione, ma una necessità progettuale. Insomma, la situazione della galleria di Mughina è sempre più complicata, quasi una maledizione. Il tunnel è chiuso da tre anni, quando durante i lavori di ammodernamento si è notato l’alto rischio crolli a causa soprattutto delle profonde lesioni nella volta. In due anni sono state reperite le risorse, e nel 2024 sono arrivate le risorse con la speranza dell’avvio dei lavori. Ma ecco ora spuntare l’ennesima complicazione e la necessità di modificare il progetto iniziale e trovare 9 milioni.

