Muggini, calamari, spigole e orate: tutto esaurito per la sagra del pesce 

Non ha deluso le attese la prima serata della 15° Sagra del pesce. L’appuntamento era fissato per le 19 di ieri ma già un’ora prima all'ingresso del piazzale del Lazzaretto la fila era lunga e un invitante profumo di pesce arrosto e calamari fritti cominciava a diffondersi nell'aria. Alla fine sono stati migliaia i buongustai, tra cui turisti italiani e stranieri, che hanno atteso pazientemente il proprio turno per consumare sulle panche le specialità di mare tipiche del borgo. E stasera, sempre dalle 19, è previsto il bis fino a mezzanotte.

Un’edizione da record quella di quest’anno con 800 chili di muggini ed altrettanti di calamari, 400 di spigole, 500 di orate, gamberetti e occhioni. Non poteva mancare una rinfrescante fetta d’anguria, pane casereccio e un bicchiere di vino. Il tutto in cambio di un piccolo contributo. Grande soddisfazione è stata espressa da Andrea Loi, presidente del “Vecchio Borgo Sant'Elia”, l’associazione che cura l’organizzazione di un evento diventato tra i più attesi dell’estate cagliaritana. «Un appuntamento nato dall'idea di un gruppo di 30 amici che è cresciuto tantissimo», ha ricordato con orgoglio. «Oltre 120 i volontari impegnati quest’anno, complessivamente tra preparazione delle delizie marinare e distribuzione dei vassoi. Abbiamo puntato sulla qualità e sulle nostre eccellenze».

Vista la presenza di un gran numero di partecipanti (l' anno scorso furono 20 mila) anche stasera il Ctm garantirà una navetta gratuita ogni dieci minuti, a partire dalle 18, dal parcheggio Cuore all'ingresso del Lazzaretto. Friggitrici e bracieri sono pronti a riaccendersi per un’altra serata speciale all'insegna della tradizione e della convivialità.

