Muggianu re di Barisardo 

Abbasanta (4-4-2) : Mele; Marcis (15’ st S. Salaris), Marras N. (15’ st Murru), M. Salaris, Loi, Leone, M. Marras, Bachis (45’ st Caddeo), Cossu (40’ st Corda), Basciu (24’ st Calvia), Porcu. In panchina Jaiteh, Cabiddu, Usai, Musanti. Allenatore Mura.

Barisardo (3-5-2) : Doumbouya; Goncalves, Milone, Dias, Haro, Ziani, Moussa, Deiana (40’ Loi), Aimi (1’ st Casu), Ruggiu (45’ st Fanni), Muggianu. In panchina Lopez, Concu, Chiai. Allenatore Ciarolu.

Barisardo 2

Abbasanta 1

Arbitro : Cozzolino di Oristano.

Reti : 2’ pt e 17’ st Muggianu, 28’ pt Basciu.

Note : ammoniti Casu, Dias, Muggianu, N. Marras, Marcis, M. Marras. Recupero 2’ pt- 8’ st.

BARI SARDO. Il Barisardo tiene la testa. Passa in vantaggio al secondo minuto con Muggianu, ma non ha comunque vita facile contro un’ostica Abbasanta che al 28’ trova il gol di Basciu. Muggianu segna altri 2 gol ma vengono annullati per fuorigioco, ma al 17’ delal ripresa, con una bellissima girata al volo, fuori dall’area, insacca il gol della vittoria.

© Riproduzione riservata