Mufloni molesti spediti al Gennargentu 

I mufloni invasori hanno i giorni contati. In via Ponza, strada che da via Porto Frailis apre verso la collina di Bellavista, sono in corso di allestimento le trappole utili a catturarli per il successivo trasferimento. Destinazione Gennargentu o Porto Santoru, zona costiera a sud di Tertenia. Le loro nuove oasi sono tutte da confermare: sarà subordinato ad accertamenti, come i test del Dna per individuare l’esatta origine degli esemplari del branco che vaga senza controllo fra le strade di Arbatax, spingendosi fino a San Gemiliano e al quartiere di Is Cogottis con conseguenti pericoli per la viabilità e danni alle proprietà private. È quanto è emerso nel corso dell’ultimo vertice, martedì scorso, a cui hanno preso parte le delegazioni di Forestale, Forestas e servizio veterinario dell’Asl Ogliastra.

La vicenda

I mufloni sono un’attrattiva per Arbatax. Suggestive le loro corse all’alba e al tramonto, ma evidentemente troppo pericolosi per una convivenza in un’area ad alta densità abitativa. Tanto che, di recente, anche il sindaco di Tortolì, temendo per la sicurezza e la salute dei cittadini, ha sollecitato un intervento anche al prefetto di Nuoro. «La loro presenza arreca danni all’ecosistema e alla proprietà privata dei residenti», ha scritto Ladu.

L’ucciso

Le trappole in corso di posizionamento sono il culmine delle operazioni che, negli ultimi tempi, ha coinvolto anche la classe politica, con il consigliere regionale Pd, Salvatore Corrias, che ha aperto un’interlocuzione con l’assessore all’Ambiente, Rosanna Laconi. A conferma la faccenda sta toccando l’apice dell’emergenza c’è anche la relazione di un incidente, il 25 settembre scorso, in cui un muflone è stato ucciso dopo un investimento in via San Gemiliano.

I mufloni sono stanziali nell’oasi ambientale di Batteria. L’allarme esiste ed è certificato dalle ripetute segnalazioni alla Forestale, alle forze dell’ordine e al Comune. I danni provocati dai mufloni, che si spingono anche verso il parco de La Sughereta, sono stati denunciati da diversi residenti con tanto di prove ricavate dai sistemi di videosorveglianza. Ad Arbatax nessuno vuole il far west venatorio, ma nei mesi scorsi qualcuno, forse spazientito, ha pure installato una trappola (non autorizzata) in cui l’animale è rimasto impigliato e da lì a poche ore è morto.

RIPRODUZIONE RISERVATA