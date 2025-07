Mufloni catturati, una mattanza 

La cattura dei mufloni che scorrazzano ad Arbatax è stata sospesa. Con la tecnica applicata si sarebbe rischiata la mattanza, tanto che l’esito della campagna avviata nei mesi scorsi dall’assessorato regionale dell’Ambiente e condotta sul campo da varie forze, fra cui Forestale e Forestas, ha avuto uno strascico (anche) drammatico: dei sei esemplari finiti in gabbia uno è morto, uno è stato salvato in extremis, un terzo è riuscito a fuggire e gli altri tre sono stati liberati su disposizione di un veterinario incaricato. La direzione dell’assessorato ha congelato le attività e, intanto, il branco di mufloni stanziale nell’oasi di Batteria è lievitato dopo la nascita di sette esemplari. Ora sono una quarantina quelli che scorrazzano tra le strade di Arbatax, spingendosi fino ai confini di Zinnias, con conseguente innalzamento del livello di allerta in virtù dell’incremento del traffico.

La presenza dei mufloni tra le strade è diventata un’emergenza, al punto che lo scorso anno l’Assessorato aveva convocato un tavolo tecnico per approfondire il fenomeno anche alla luce degli incidenti stradali che stavano accadendo (in un’occasione è morto un muflone). Oltre a una lunga sequenza di segnalazioni ricevute dalle forze dell’ordine in ordine a danneggiamenti di proprietà private perpetrate, soprattutto durante la notte, dagli esemplari senza controllo. In più nelle ultime settimane sono state segnalate lotte feroci tra i cani domestici di grossa taglia e gli stessi mufloni che si sono infilati nei giardini delle villette (con recinzione). Episodi avvenuti più che altro tra Arbatax e Porto Frailis, le zone maggiormente assediate dal branco.

