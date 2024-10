Muflone resta infilzato nel recinto di una casa Salvato dalla Forestale 

È rimasto impigliato in una recinzione di ferro, nel tentativo di seguire il branco, durante una delle tante scorribande in paese.

Un muflone maschio è stato soccorso ieri mattina in via Vespucci da Forestale, vigili del fuoco di Lanusei e Angela Scattu, veterinario convenzionato.

L’animale è rimasto infilzato alla zampa posteriore sinistra sull’elemento di una ringhiera che delimita una proprietà privata. L’animale è stato subito liberato e trasportato nell’ambulatorio veterinario dove gli sono state assicurate le cure mirate soprattutto ad arginare l’abbondante emorragia.

Il muflone verrà trasferito in un centro zooiatrico di Monastir per essere riabilitato e restituito alla sua colonia di appartenenza. Il fenomeno dei mufloni di Arbatax è stato, di recente, affrontato da Forestale, assessorato all’Ambiente e Forestas. È già stato stilato un protocollo d’intervento che prevede la cattura e la loro liberazione in altri contesti territoriali dell’Isola. La colonia di mufloni, che a seguito della pandemia ha allargato il suo areale anche all’interno del borgo marinaro, sta generando non poca preoccupazione (e proteste) tra la cittadinanza di Arbatax. Gli animali con ogni probabilità verranno trasferiti sul Gennargentu. (ro. se.)

