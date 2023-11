Muffe e insetti alieni, il paesaggio dell’Isola sotto grave minaccia 

Da marzo del 2022, quando da Paulilatino è arrivata la prima segnalazione, la malattia degli olivastri si è allargata a tutto il centro Sardegna. Duemila ettari colpiti, seimila alberi attaccati dalla fitoftora, un fungo arrivato da fuori come tanti altri patogeni delle piante. Un’epidemia che sta colpendo gli olivastri, ma anche le querce da sughero, roveri e roverelle.

L’ambiente stravolto

Funghi, batteri, virus, e insetti divoratori. L’Isola, esposta al cambiamento climatico coi processi accelerati di tutta l’area del Mediterraneo, nei prossimi decenni rischia di trasformarsi in una terra con un altro paesaggio. L’altalena di siccità e nubifragi che già cominciamo ad assaggiare, secondo gli esperti del clima entro il 2050 sarà la regola; una condizione che - al di là delle conseguenze nella vita urbana e per la nostra salute - mette a dura prova le colture agricole, il benessere animale e, appunto, le piante e l’ecosistema del paesaggio. «Stiamo assistendo a una moria di querce da sughero, rovere, roverelle. E anche il problema degli olivastri è legato alla fitoftora, a questi microrganismi che provocano marciume, fanno avvizzire le piante e ne causano la morte». Quirico Migheli, docente dell’Università di Sassari, è un patologo vegetale che dal suo laboratorio del dipartimento di Agraria ha un osservatorio privilegiato sulle campagne, i boschi e le foreste dell’Isola. Se è vero che anche in passato si sono conosciuti malattie e attacchi al patrimonio verde, spiega, «oggi l’impatto è più pesante. Questi periodi stagionali anomali, con lunghe ondate di siccità e precipitazioni molto intense in un lasso di tempo limitato, causano alle piante un forte stress e le rende più soggette ad attacchi di patogeni».

Sotto attacco

Il paesaggio e l’ecosistema della Sardegna sono sotto attacco anche di specie vegetali aliene, nonché di insetti come il punteruolo rosso che sta sterminando le palme, la processionaria del pino, la psilla dell’eucalipto. Ma sono i microrganismi invisibili, se un confronto può essere fatto, i nemici più subdoli. Patogeni che, in un mondo ormai a portata di mano per trasporti e spedizioni sempre più veloci, arrivano da ogni parte del pianeta attraverso i canali più diversi.

Organici all’osso

Il programma della “Strategia regionale di adattamento al cambiamento climatico” per l’agricoltura e le foreste - messo a punto dall’assessorato all’Ambiente e dagli esperti degli Atenei sardi - rileva che, «nonostante i vivai di Forestas, si fa ricorso alla importazione e alla commercializzazione di piante forestali», abitudini, «che espongono la Sardegna alla comparsa di nuovi patogeni e problemi fitosanitari». Il problema è che è poi difficile arginare il rischio perché - in una condizione da questo punto di vista privilegiata per un’isola - nei porti e negli aeroporti il filtro dei controlli è una rete a maglie larghe. È il solito problema: manca il personale, e le agenzie dell’Ambiente e dell’Agricoltura hanno organici ai minimi termini e il grosso dei dipendenti vicini alla pensione. La Regione ha firmato più volte le convenzioni con l’Università per il monitoraggio di alcune malattie, «ma il problema», spiega il professor Migheli, «è che si agisce per singole emergenze, mentre ci vorrebbe più lavoro di prevenzione. Cosa difficile perché manca personale».

Pericolo incombente

È dunque senza adeguate difese che la Sardegna deve fronteggiare il pericolo incombente di un attacco della xilella, il batterio che, arrivato nel 2013 in Puglia dal Costa Rica con le piante di caffè, ha decimato gli ulivi della regione. «Viene trasmesso da alcuni insetti che spesso è facile trovare anche sul parafango delle auto», avvisa Migheli. « È dunque facilissimo che possa entrare, visto che è stata segnalata in Corsica».

Il patrimonio

Bruno Scanu, ricercatore del dipartimento di Agraria, è colui che sta studiando la malattia degli olivastri nell’ambito di un progetto finanziato dall’assessorato regionale all’ambiente. «Si tratta di una vera epidemia, purtroppo, e in territori dove ci sono molte piante plurisecolari. Da quando un anno fa ci è stata segnalata sono morte più di duemila piante». Ciò che sta allarmando, spiega, «è l’inconsueta suscettibilità all’attacco di questi patogeni. Ci sorprende perché l’olivastro è una specie resistente a tante malattie e che tollera molto bene la siccità».

La sperimentazione

Il monitoraggio della malattia e la definizione di strategie di lotta, questi gli obiettivi del progetto. «Abbiamo appena avviato la sperimentazione in aree pilota dove stiamo testando prodotti a bassissimo impatto ambientale». Si spera di trovare la cura, intanto però l’epidemia avanza. Deperiscono anche le querce da sughero, che già sono attaccate da specie di insetti chiamati lepidotteri defogliatori, e adesso fanno i conti anche con funghi e muffe alieni. Ma come arrivano questi funghi? «Vivono nel suolo e si trasportano attraverso i semi, le piante, la terra stessa, anche quella che resta sulle suole e i pneumatici», spiega il professor Migheli. «È la ragione per cui in Australia si disinfettano le suole».

RIPRODUZIONE RISERVATA