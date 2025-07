Muffa, liquami e muri pericolanti: allarme nelle case di via La Somme 

Marcella Balestrini, 65 anni, abita al secondo piano di uno stabile comunale in via La Somme 5. L'unico bagno del piccolo appartamento è inagibile da mesi per una copiosa fuoriuscita di liquami nauseabondi. Le pareti sono impregnate e ricoperte di muffa. Gli intonaci sono scrostati e dal soffitto il gocciolio è continuo, al punto che la donna è costretta a posizionare secchi per terra e ad arrangiarsi con gli stracci. Non va meglio al piano superiore, dove Susanna Pisano, 67 anni, ha problemi con la vasca da bagno, ridotta ad un colabrodo. Dai buchi venivano fuori le blatte, così l’anziana li ha coperti col nastro adesivo. Una soluzione antiestetica ma funzionale. All'esterno della palazzina, intanto, il degrado regna sovrano tra grondaie distrutte e cumuli di rifiuti.

«Abbiamo segnalato ripetutamente i problemi al Comune», riferisce Balestrini, «sono venuti a vedere ma non hanno fatto niente. Il mio compagno, 73 anni, è disabile e non possiamo vivere con il bagno in queste condizioni. Tra l’altro c'è un gradino che andrebbe eliminato perché per lui rappresenta un pericolo». Le fa eco Susanna Pisano. «Questo palazzo esiste dagli anni 60 e io vi risiedo da sempre», si presenta, «abbiamo tanti problemi ma nessuno se ne cura. Siamo pieni di blatte giganti, confiniamo con un terreno pieno di immondezza. Non se ne può più».

Informata del problema dei liquami, l'assessora alla Salute e al benessere delle cittadine e dei cittadini, Anna Puddu, si è impegnata a sollecitare un intervento risolutivo. Nel frattempo sul caso si registra un esposto, con tanto di documentazione fotografica, a Comune, Asl e Vigili del fuoco, a firma dell'ex consigliere comunale Marcello Polastri, che si è fatto carico delle istanze dei residenti.

