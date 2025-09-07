Muffa e sporcizia: ristoratore nei guai 

Nuovo blitz dei carabinieri del Nas a San Gemiiano, questa volta durante i festeggiamenti della sagra campestre: sequestrati alimenti in cattivo stato di conservazione e sanzionato con 9mila euro il gestore di uno dei chioschi della zona. A ridosso di Ferragosto, invece, era scattata la sospensione dell’attività di somministrazione per un altro chiosco di quelli che operano attorno al santuario dove i Nas avrebbero riscontrato gravi carenze igieniche, promiscuità nello stoccaggio e mancato rispetto delle procedure di autocontrollo.

I controlli dei Nas

I sopralluoghi dei Nas – che hanno dato vita alla campagna Street Food – seguono di poche settimane la tragica epidemia di botulino, scoppiata a Monserrato, dove a seguito di un’intossicazione nel corso di una festa con cibo di strada sudamericano si sono registrati 12 ricoveri e 2 persone decedute. L’altra sera, mentre tutto attorno alla chiesa romanica si teneva la festa, i militari del Nucleo antisofisticazione hanno hanno sequestrato un locale utilizzato come deposito di alimenti da parte di un chiosco-ristorante. Stando alle accuse, il deposito (di circa 20 metri quadrati) avrebbe contenuto alimenti e bevande in una sitazione di sporcizia e degrado, con infestanti e frigoriferi non adatti a conservare i cibi, ma anche con la muffa che si sarebbe sviluppata all’interno di alcune apparecchiature molto usurate.

La sanzione

Al responsabile del chiosco, un commerciante di Sestu, è stata comminata una multa da 9mila euro, ma sono in corso altri accertamenti. dopo il controllo dei vari chioschi avvenuti nell'ambito della campagna “Street Food” disposta dal comando carabinieri per la Tutela della Salute. Al termine dell’accertamento i carabinieri hanno proceduto al sequestro amministrativo del deposito, delle attrezzature e delle derrate alimentari conservate nel locale, affidandole in custodia allo stesso gestore dell’attività. «L’operazione», fanno sapere gli investigatori «rientra nel più ampio dispositivo di vigilanza che i carabinieri stanno mettendo in atto in occasione delle manifestazioni pubbliche, a tutela della salute dei cittadini e della sicurezza alimentare». I carabinieri che dipendono dal Ministero della Difesa e della Salute avevano già fatto visita ai chioschi di San Gemiliano a metà agosto, sanzionando pesantemente un’altra attività per gravi carenze igieniche riscontrate.

