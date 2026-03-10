Muffa e ruggine, l’alloggio Area è da incubo 

Era talmente felice, all’idea di una nuova casa per sé e per il figlio, tanto che, sorride, «quando mi hanno convocata a Cagliari per ritirare la chiave, sono andata volando». La felicità magari è un capitale rinnovabile, l’entusiasmo invece si è spento non appena ha aperto il portoncino dell’appartamento. Pareti sporche e macchiate di muffa, termosifoni arrugginiti e divelti, water mobile, infissi malconci, ringhiere improponibili.

Condizioni pessime

Case popolari Area, via Alessandrini a Guspini. Francesca Concudu, 35 anni, mamma single di un ragazzino con disabilità, è una degli inquilini delle residenze disastrate dell’edilizia pubblica, e da quando è entrata nel nuovo alloggio non fa che scoprire guasti e patire disagi. Meno male che, dal Comune, l’assessora Stefania Atzei si era raccomandata con i vertici dell’azienda regionale per l’edilizia abitativa, perché venisse assegnato alla signora Concudu – vista la situazione di madre con un figlio speciale – un appartamento spazioso e in perfetto ordine. Un mese fa, Area ha convocato la nuova assegnataria dell’appartamento; un alloggio che, rimasto chiuso per tredici anni, sulla carta era stato rimesso a posto dall’impresa alla quale aveva affidato i lavori di ristrutturazione. Lavori che, ha sperimentato invece l’inquilina, evidentemente non sono stati fatti.

L’intervento dei vigili

«Le pareti con la muffa, il bagno col water staccato, la doccia tappata, le ringhiere malconce. Quando mi hanno attaccato l’utenza di Abbanoa ho visto che è impossibile lavarci perché l’acqua filtra dappertutto», racconta Francesca. La lavatrice, per esempio, non ha neppure lo scarico collegato: l’acqua del lavaggio, tramite un tubo, finisce tutta in cortile. «Abbiamo imbiancato le pareti, ma la muffa è tornata in camera da letto. Non possiamo farci la doccia perché il pavimento si allaga». Sono arrivati anche i vigili del fuoco, visto che l’acqua filtrava al piano di sotto, col rischio che finisse nelle canalette dell’impianto elettrico. «Ho un bambino con delle esigenze», dice la giovane mamma. «Sono contenta di avere una casa con una stanza anche per lui, ma questa non è una sistemazione decorosa».

La richiesta all’ente

È quel che dice anche l’assessora Atzei, che segue da vicino il caso. «Avevo spiegato ad Area che era necessaria una casa con due camere e in buone condizioni, e mi dispiace molto che invece a Francesca sia stato assegnato un alloggio indecoroso», avvisa. «Ho chiesto che si facciano immediatamente i lavori necessari o che si trovi un’altra soluzione, ci sono diverse abitazioni vuote. Sono certa che interverranno al più presto». Speriamo. ( p.s.)

