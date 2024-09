«Muffa e degrado nella biblioteca»  

Umidità e muffa fra i libri nella mediateca comunale di Selargius.

A denunciarlo è la consigliera di minoranza Francesca Olla: «Appena varcata la soglia, dopo uno slalom per evitare trappole nel cortile, si sente un forte odore di muffa. Odore più persistente in alcuni ambienti dove l'aria, tra pareti e libri pieni di muffa, diventa irrespirabile. Un luogo che potrebbe essere un vanto per la comunità, invece per chi frequenta la biblioteca comunale, tra panche arrugginite, muffe, calcinacci, bagni fuori uso da mesi, può solo sperare di non avere conseguenze sulla salute».Replica l’assessora alla Cultura Sara Pilia: «La struttura neccessita di interventi, peraltro già in programma. Parlare però di condizioni fatiscenti paventando possibili rischi per la salute diciamo non rispecchia la realtà, fermo restando che si interverrà sullo stabile».

