Mucelli, un’infanzia da capraro 

Ogni tanto sogna ancora di essere lì, insieme alle capre. Le controlla, le guarda muoversi lentamente, sente i campanacci e l’odore della terra. Poi si sveglia e addosso gli resta la nostalgia di un tempo duro, ma suo. Ha solo 8 anni quando diventa il più giovane “mannalissargiu”del paese, a fianco del fratello maggiore. Il lavoro consiste nel recuperare di casa in casa le capre domestiche, allevate per garantire il latte quotidiano alle famiglie, e portarle al pascolo per conto dei vari proprietari. La sua infanzia si divide fra i banchi e i pascoli, una settimana frequenta la scuola la mattina, quella dopo il pomeriggio, ma il lavoro non cambia: finita la scuola torna subito dalle capre, fino alla fine della giornata.

Da sempre

La memoria è nitida. «Mi alzavo prima dell’alba – ricorda Pietro Mucelli, 74 anni, di Baunei -, alle sei uscivo di casa per andare a prendere tutte le capre della parte bassa del paese, alla parte alta ci pensava un altro “mannalissargiu”. La mia zona cominciava in una viuzza al lato della chiesa, e poi via via scendevo verso giù, di porta in porta. Ogni famiglia aveva mediamente due o tre capre, gli anziani spesso solo una».

Il gregge prendeva forma, «fino ad arrivare a un fiume vivo di 250 animali. Se quella settimana dovevo andare a scuola al mattino, le accompagnavo fino a un punto preciso, poi correvo fra i banchi. Dopo la scuola raggiungevo di nuovo il gregge e stavo lì fino al tramonto, poi riportavo ogni capra alla sua famiglia».

Il gioco proibito

È il 1960, è solo un bambino, ma per il gioco non c’è spazio. Guarda i suoi compagni giocare a palla, desidera unirsi, ma sua madre lo riporta all’ordine: vai, ti aspettano le capre! Il gregge lo porta al pascolo al Supramonte, oppure verso il mare, a Pedra Longa o dintorni. Con il sole, con la pioggia, con la neve, perché si resta a casa solo se il maltempo arriva prima dell’alba. «I ricordi che ho sono di fatica - racconta -, soprattutto del periodo invernale. Una volta ho rischiato di morire di freddo dopo aver perso l’orientamento a causa della neve e della nebbia. Dovevo seguire le gravidanze delle capre, capire e riconoscere di chi fossero i capretti. Avevo un asinello, che mi serviva per trasportare i capretti nei sacchi; le madri si lamentavano, cercavano i loro figli e tornavano dove avevano partorito». Tremila lire all’anno per ogni capra, fino al 1972. Quando il carico di stanchezza si fa troppo pesante, quando il desiderio di un destino più leggero diventa un’esigenza. Parte per la Toscana per cambiare lavoro, fino al 1982, quando torna in Ogliastra. Nel frattempo, il mestiere di “mannalissargiu” è scomparso. «Negli ultimi tempi avevo aumentato il prezzo di 200 lire, la spesa per le famiglie era diventata insostenibile. Quando sono tornato a Baunei qualcuno aveva ancora la capra domestica, ma ormai quel lavoro non esisteva più», conclude. Dentro è rimasto quel bambino che ancora oggi, nei sogni, torna a camminare tra i pascoli. Dove la fatica si confonde con la libertà.

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