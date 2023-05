Muceli, ricerche a vuoto 

Le ricerche di Stefano Muceli sono state estese anche ad altre zone dell’Ogliastra. Ma dell’allevatore di 57 anni di Cardedu, irreperibile da martedì scorso, non c’è traccia. L’uomo sarebbe stato avvistato a Tortolì, ma delle segnalazioni non hanno conferma. A seguire le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco di Nuoro, è arrivato anche il comandante provinciale Antonio Giordano. La vasta area è stata sorvolata da un elicottero. In prima linea nelle ricerche anche il sindaco, Giacomo Pani. (ro. se.)

