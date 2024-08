Mucca salvata dai Vigili 

Molentinedda forse aveva sete ed è entrata nel lago Is Frailis, a valle di Baccu Aredili. Ma nell’invaso naturale l’acqua è poca e la mucca è rimasta intrappolata nella fanghiglia. Condannata a morte certa se non fossero arrivati a salvarla i proprietari e i vigili del fuoco di Lanusei a salvarla, con l’utilizzo di una corda per estrarla dal pantano. Ci sono volute due ore, con la mucca visibilmente esausta e priva di forze, per tirare un sospiro di sollievo.

Quello accaduto ieri ad Arzana è la conferma diretta che la siccità è un’emergenza assoluta. Dal salvataggio dell’animale impanato nelle sabbie mobili del lago al soccorso di un escursionista a Codula di Luna, nel versante che ricade nel territorio di Urzulei. La persona coinvolta nell’incidente, ieri mattina, è stata recuperata dall’equipaggio di Echo Lima 1, l’elicottero dell’Areus decollato dalla base di Olbia e intervenuto su disposizione della centrale operativa del 118 di Sassari. Una volta stabilizzato, il paziente è stato caricato a bordo e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro dove il personale sanitario ha effettuato tutti gli accertamenti del caso. (ro. se.)

