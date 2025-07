Mucca in strada, auto si schianta contro le rocce 

Nel (disperato) tentativo di evitare una mucca che stava attraversando l’Orientale, il conducente ha perso il controllo dell’auto che si è schiantata sulla parete rocciosa. La moglie dell’autista, una 48enne che viaggiava sul sedile lato passeggero, è rimasta incastrata fra le lamiere schiacciate e per estrarla è stato necessario far intervenire i vigili del fuoco di Tortolì che hanno utilizzato le cesoie idrauliche. L’incidente è accaduto intorno alle 16 di ieri all’altezza del chilometro 179.500 della statale, nel territorio di Urzulei. La circolazione è andata subito in tilt perché la strada è stata chiusa per favorire i soccorsi. All’interno della monovolume viaggiavano anche i figli minori della coppia di Desio che ha scelto l’Ogliastra per un soggiorno di vacanze.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, il mezzo ha sbandato dopo che il conducente ha sterzato all’improvviso per evitare una mucca. L’impatto con il costone è stato talmente violento che la parte anteriore destra della monovolume è andata completamente distrutta.

Sul posto sono intervenuti gli equipaggi del 118, i vigili del fuoco di Tortolì e i carabinieri di Lanusei per i rilievi del caso. Una volta estratta dal mezzo, la donna è stata trasportata in elicottero Echo Lima 2 verso l’ospedale Brotzu di Cagliari. Ha riportato diverse fratture. Illesi marito e figli. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA