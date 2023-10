Muay Thai, Peddio è campione italiano 

Non ci si concentri sui soliti sport, le istituzioni aiutino gli atleti di quelli considerati “minori». Così Mattia Peddio 30enne iglesiente e neo campione italiano di Muay thai della categoria Welterweight lancia un appello alle istituzioni: «Ho avuto la fortuna d’avere il supporto della famiglia - spiega - ma non tutti possono permettersi i sacrifici di uno sport fatto anche di diete costose e biglietti per le trasferte. Dovrebbe esserci maggiore attenzione nei confronti anche di altre discipline». Discipline che se supportate creerebbero un indotto a livello economico e la possibilità di avvicinare i giovani allo sport e far emergere qualche campione.

Sport che al momento per Mattia, possessore ora di una cintura da professionista della Wbc (federazione che incoronò campioni del calibro di Mike Tyson e Muhammad Alì) è una ragion di vita: «Ci son stati dei momenti dove ho pensato di abbandonare. - rivela - Grazie al mio coach Alessandro Alias questo non è accaduto e ora mi godo un traguardo insperato e mi allenerò per difendere il titolo e alzare l’asticella». Mattia è anche l’allenatore dei bimbi della scuola “Alias Gym”, rivive così il match che l’ha visto trionfare: «All’ultimo dei cinque round son riuscito a piazzare un calcio alto. - racconta - Provo rispetto per Tayro Muru (l’avversario battuto) perché dentro di lui, come per me, nonostante i 30 anni brucia ancora la fiamma della vittoria. Dedico la vittoria al mio coach, alla famiglia e a Nicola Puddu, il nostro addetto ai bendaggi».

