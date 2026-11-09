M.S.S.M. feat. Frank McComb, che sound! 

Arrivano questa sera alle 21.30 al Jazzino di Cagliari gli M.S.S.M. feat. Frank McComb, un supercollettivo internazionale nato dall’incontro tra l’eccellenza del soul/R&B statunitense e una delle sezioni ritmiche più raffinate del jazz-funk europeo. Il concerto, organizzato dall’associazione culturale Jazzino, prevede anche una masterclass inserita tra gli eventi dell’Accademia del Pop in programma domani, dalle 20 alle 21.30, con prenotazione obbligatoria.

Un progetto che fonde nu-soul, jazz e funk in un’esperienza live travolgente, costruita sul groove, sull’interplay e sull’energia dei quattro musicisti. Frank McComb, cantante, pianista e produttore americano di base ad Atlanta, è una delle figure più rappresentative della soul music internazionale. Il suo straordinario timbro vocale e la sua classe al pianoforte si inseriscono nella grande tradizione di artisti come Stevie Wonder e Donny Hathaway. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti di livello internazionale, tra cui Prince, Chaka Khan, Marcus Miller e Branford Marsalis' Buckshot LeFonque e ha ricevuto il Lifetime Achievement Award, prezioso riconoscimento alla carriera.

Straordinari i musicisti che lo accompagnano. Francesco Mendolia, un motore ritmico inarrestabile, internazionalmente conosciuto come storico batterista degli Incognito. Marcello Sutera, musicista, arrangiatore e produttore, ha collaborato con Dennis Chambers, Fred Wesley, Mario Biondi. Donato Sensini, sassofonista eclettico, ha suonato con Lucio Dalla, Max Gazzè, Francesco De Gregori e Massimo Ranieri. Tutte le info all’indirizzo mail accademiadelpop@gmail.com.

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