Msp, Uisp e Libertas Caam al via la nuova stagione 

Msp, Uisp e Libertas Caam scaldano i motori in vista della nuova stagione di calcio amatoriale.

Due gironi da quindici squadre per l’Over 55, più dodici squadre del girone unico dell’Over 50 si contenderanno i due titoli di categoria dell’Msp. Si parte il prossimo weekend. «Sarà certamente un’altra stagione avvincente. Ci saranno in tutto nove squadre nuove, con la novità della Coppa Italia nel torneo Over 50. Sarà un impegno per tutti, anche per gli arbitri che sono una componente ugualmente importante», precisa Alberto Borsetti, presidente dell’Msp Sardegna. De Amicis e Cooper Band (detentori del titolo nelle rispettive categorie) partono da favorite ma «saranno due tornei comunque interessanti con diverse squadre che possono giocarsela per il titolo».

Si è aperta sabato invece la stagione Uisp, con il primo turno della Coppa Nazionale. Poi dalla seconda decade di ottobre (e fino a maggio inoltrato) prenderanno il via i campionati Over 43 (con due gironi da otto squadre) e Open. Tre sono le new entry: oltre al ritorno del Nurri, ci sono anche Villanovafranca, Arbus e Capoterra, mentre non prenderanno parte alla nuova stagione due delle squadre più titolate dell’Open (Santiago e Castiadese) oltre alla detentrice del titolo Pimentel e al Cagliari 2007. Anche quest’anno ci siamo impegnati con entusiasmo, ma non nascondo che non è stato facile. Come ogni anno riusciremo ad organizzare un’altra stagione importante», assicura Giovanni Loddo, responsabile Uisp provinciale di Cagliari.

Tre tornei per un totale di quarantaquattro squadre nella la Libertas Caam che è partito il 23 settembre, con la categoria Over a venti squadre.

Sono dodici invece le società iscritte sia al torneo Master che alla categoria Ultra 55, che sono scese in campo sabato.

«Abbiamo aggiunto dodici squadre, sarà una stagione lunga che si chiuderà a giugno con le finali», così Paolo Allegrini, presidente della Libertas Caam.