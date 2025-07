Mr. Pisacane non ha paura di volare 

Macché paura, Fabio Pisacane si presenta con la faccia giusta. Quella di uno che ama la sfida, di un ragazzo che ne ha viste tante, sul campo ma anche fuori, e che non si tirerà indietro, mai. Il treno è passato e lui ci è salito sopra: «La Sardegna è il mio punto d’arrivo. La vita ti sorprende: dieci anni fa ero in campo, oggi sono in panchina, sono qui per servire il Cagliari e non mi servirò mai del Cagliari». Subito un impegno: «Voglio rendere orgogliosi i cagliaritani e i sardi che amano questi colori, i dati sugli abbonamenti parlano chiaro». Un colpo al cuore e uno alla cassa, per l’esordiente in divisa rossoblù, il tono giusto di chi esige rispetto e lo restituirà con gli interessi: «Ho giocato con Deiola, Pavoletti, Marin, Rog e Zappa, con loro ho raggiunto obiettivi importanti e vissuto momenti indimenticabili, sì, cambia il mio ruolo ma non cambia il rispetto, gli scenari cambiano ma la stima resta». E una precisazione, che sa di messaggio: «Chiaro che quando passi dall’altra parte della barricata devi vedere le cose in modo differente». Non farà sconti.

In campo

“Pisadog” è determinato, qualcuno in società lo ha definito un “predestinato” e lui sembra sentirsi bene in questo nuovo abito del mister di Serie A: «Ogni anno al Cagliari è stato importante. Ho sempre voluto rimanere qui come priorità della vita. Mi piace guardare all’indietro col sorriso, ma poi conta ciò che fai da domattina». Paura? «Ho avuto paura in carriera, nella vita, ma era quella di non essere all’altezza. La stessa paura di quando ho preso la Primavera a stagione in corso con una salvezza da conquistare. Ma la paura ti spinge a lavorare, a provarci». Quasi un’esigenza: «Uno stimolo per crescere senza fermarsi di fronte alla difficoltà».

È già abbastanza scafato da rendere morbide alcune domande insidiose, legittime dentro una sala stampa mai così affollata. Come giocherete? «Non sono qui per fare il Guardiola o inventare chissà cosa, ma per portare idee e sacrificio, quello che mi ha sempre contraddistinto». Ovvero? «Voglio proseguire sulla strada che il Cagliari ha preso, c’è una base solida e quindi devo mettermi in scia portando quello che è il mio pensiero, il modo di lavorare, con l’ambizione di crescere e la dedizione al lavoro». Modulo? «Negli ultimi anni ho vissuto da vicino prima mister Claudio Ranieri e poi Nicola, il Cagliari ha usato prevalentemente il 3-5-2 e il 4-4-1-1, o ,il 4-4-2». Però sono numeri. «Oggi il modulo è relativo, conta principalmente la fase difensiva, come difendi. Ma conta prima di tutto l’idea che hai nel modo di difendere e attaccare, noi vogliamo essere compatti senza palla e coraggiosi con la palla, questo è sicuro».

I giovani

Pisacane lo dice apertamente, sulla falsariga di Tommaso Giulini: la mentalità si può cambiare. Ovvero, non si deve aver paura di buttare dentro i più giovani «anche se a vent’anni non sei più un giovane, c’è gente che a quell’età ha già fatto la Champions e i Mondiali». Qualche nome. «Ci sono ragazzi che hanno bisogno di tempo, altri magari sono più pronti, si lavorerà sul campo e capiremo meglio chi può stare con noi. Idrissi e Veroli hanno già fatto esperienza e sarebbe un peccato non provare a valorizzarli. Così come Vinciguerra e Liteta, ci daranno energia in ritiro. Non sono più calciatori del settore giovanile, per me a quell’eta sei un giocatore pronto al salto».

Nelle pieghe di una presentazione old style, il concetto di rivoluzione si coglie, quasi si può toccare: un esordiente, coraggioso e ansioso di misurarsi col Nuovo Mondo, pronto a giocarsi tutto con i senatori ma anche i suoi ragazzi, quelli del trionfo milanese. «Cagliari, ti vogliamo conquistare».

