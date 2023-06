Mps, uisp , figc e libertas caam: cala il sipario  «Tornei avvincenti, adesso largo ai giovani»  

Cala il sipario sulla stagione Amatori 2022/2023. La finale di sabato degli Over 55, chiude l’annata dell’Msp.

Grande successo

«Una stagione bellissima», la definisce Alberto Borsetti, presidente dell’Msp Sardegna. «Sono stati due tornei avvincenti, con due squadre che sono arrivate in finale pur non avendo vinto il proprio girone. Siamo contenti e faccio i complimenti a tutte le società partecipanti anche per la grande correttezza e amicizia che hanno manifestato tra di loro. Per la prossima stagione stiamo pensando ad un nuovo torneo Over 43». Dall’Msp all’Uisp il passo è breve vista la stagione pienamente soddisfacente, come si evince dalle parole del presidente della sezione provinciale di Cagliari, Giovanni Loddo: «Siamo orgogliosi di aver ospitato delle squadre che hanno dato vita a due tornei molto combattuti. La stagione è andata molto bene e da settembre ripartiremo con grosse novità e con un nuovo torneo Over 35. A metà settembre ci sarà il raduno degli arbitri poi partiremo con le Supercoppe e quindi con i tornei. Punteremo poi sui settori giovanili delle varie società per dare maggiore spazio anche ai più giovani». Che poi è anche l’obiettivo della Libertas Caam e del suo presidente Paolo Allegrini, che oltre alle storiche categorie Over, Master e Ultra, per la prossima stagione vuole inserire il torneo Open.

Novità in vista

«Sarà un campionato cui parteciperanno i giovani che non hanno molto spazio nei rispettivi campionati Figc e che in questo modo potranno giocare come è giusto che sia», spiega Allegrini. «Questa è stata la nostra migliore stagione. Abbiamo avuto dieci nuove squadre partecipanti e anche per la prossima stagione avremo delle nuove squadre». Si è chiusa anche la stagione amatoriale della Figc, «una stagione meravigliosa, abbiamo raggiunto degli ottimi risultati». Così il presidente della Figc-Sardegna Gianni Cadoni, che chiude con una chiosa sul calcio femminile. «Il movimento femminile cresce, noi ci crediamo, è una nostra scommessa. Nella prossima stagione l’Eccellenza accoglierà altre cinque squadre. Faccio i complimenti alla Tharros per la promozione in serie C e per l’ottimo percorso nelle fasi nazionali della Coppa Italia». (a.z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA