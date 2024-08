Mpox, Covid, influenza:  «Minacce globali ma abbiamo più certezze»  

Una nuova epidemia all’orizzonte: protagonista Mpox, virus simile a quello del vaiolo umano. Il nome farebbe pensare al codice di un’arma nucleare ma, in realtà, l’Organizzazione mondiale della Sanità lo ha attribuito ad una malattia nota in passato come vaiolo delle scimmie o monkeypox .

Il nuovo nome cancella la parola scimmia, considerata discriminatoria nei confronti dell'Africa e degli infettati. Mpox è conosciuta, infatti, in Africa centrale e occidentale. Una diffusione globale è stata registrata nel 2022/2023, con circa 100.000 diagnosi: i colpiti sono stati principalmente omosessuali maschi. Il vaccino e l’educazione sanitaria hanno contenuto l’epidemia. Tuttavia, il 14 agosto scorso il dg dell'Oms Tedros Ghebreyesus ha dichiarato per la seconda volta Mpox un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale, per l’aumento sostanziale dei casi, associato alla rapida diffusione di una nuova variante (clade 1b) ad elevata contagiosità e a casi clinici più gravi.

Tale contesto suscita inquietudine in Andrea Antinori, direttore dell’Unità operativa complessa Immunodeficienze Virali dell’Irccs Spallanzani di Roma ed esperto internazionale di malattie infettive.

Dottor Antinori, la nostra Sardegna è a rischio?

«Questa nuova variante, capace di trasmettersi per via sessuale, ha determinato quasi 18.000 casi nel centro dell'Africa. Esiste un rischio globale e, quindi, è stato opportuno dichiarare lo stato di emergenza, per un più facile accesso alla vaccinazione. Attualmente, da noi il pericolo è minimo ma chi si reca in Africa per motivi vari può essere a rischio».

È consigliata la vaccinazione per chi ha in programma un viaggio in Africa?

«Il vaccino è somministrabile solo a chi ha alto rischio di trasmissione sessuale. I viaggiatori con “contatti stretti” con la popolazione locale devono usare precauzioni».

Nell’ambito delle epidemie globali possiamo definire il Covid-19 come un problema superato?

«Il Covid-19 non ha una vera stagionalità. Le ondate epidemiche dipendono dalla selezione di varianti e dalla popolazione suscettibile. In questi mesi è aumentata l'incidenza (<30 casi per 100.000 abitanti), il tasso di ospedalizzazione in area medica (3%) e in terapia intensiva (0,6%), ma i valori sono inferiori a quelli passati. Ora si ammalano soprattutto le persone con sistema immunitario non efficiente. Dal 2022 il Covid-19 è una malattia diversa. Ora l'età media per gli ospedalizzati è oltre gli ottant'anni e gli immunodepressi sono la vera categoria a rischio».

Per questi soggetti è raccomandato il vaccino. Lo estenderebbe a tutti con quello influenzale?

«La vaccinazione di massa oggi non ha senso perché non sarebbe costo-efficace. Vanno vaccinate le persone a rischio. Anche il vaccino influenzale ha un'indicazione per categorie vulnerabili. La campagna vaccinale dovrà superare una certa resistenza nella popolazione. In questo momento sono a rischio persone con immunodepressione, con malattie concomitanti, anziani che da tempo non si vaccinano. Questo autunno avremo vaccini adattati alle varianti dominanti».

Tutta l’organizzazione sanitaria, dagli specialisti ai medici di medicina generale, devono mobilitarsi per una vaccinazione di prossimità.

«Tutti devono convincere le persone a vaccinarsi».

Dal vostro osservatorio esiste il pericolo di una nuova epidemia? Il nostro servizio sanitario, rodato dal Covid-19 e spesso caratterizzato da una risposta regionale molto eterogenea legata anche alla modifica del titolo V della Costituzione, deve aver paura?

«Eviterei il termine paura in sanità pubblica. L’Italia, dopo la prima ondata Covid-19, di fortissimo impatto perché una delle prime colpite quando si sapeva poco del virus, è stata un modello internazionale, anche forte di un sistema largamente garantista e universale; è stata condotta una grande campagna di vaccinazione.

Per le varianti di Sars-CoV-2 attuali, così come per Mpox, la gestione è facilitata. Le pregresse ondate hanno allenato i sistemi sanitari ad una risposta immediata alle emergenze. Con i virus le sorprese sono sempre dietro l’angolo per salti di specie o mutazioni di alcuni virus endemici».

L'attenzione rivolta alla gestione simultanea di tutte le minacce per la salute deve essere alta, senza trascurarne nessuna. Un approccio integrato e coordinato è e sarà fondamentale.

