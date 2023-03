Mozione sulle barriere architettoniche  

Primo firmatario il consigliere pentastellato Alfideo Farina, la minoranza in Consiglio comunale ha protocollato una mozione affinché il sindaco e l'assessore intraprendano azioni per rimuovere le barriere architettoniche che rendono le strade cittadine un percorso a ostacoli.

«Nella nostra città», si legge nella mozione, « sono presenti numerosi elementi costruttivi e infrastrutturali, marciapiedi in condizioni precarie, pali che sorreggono i cosiddetti armadi di distribuzione, spesso posti al centro del marciapiede, che impediscono o limitano gli spostamenti o la fruizione di servizi, specialmente per le persone con limitata capacità motoria o in carrozzina e dei passeggini dei bimbi». I consiglieri chiedono «una capillare ricognizione nelle strade per avere l'esatta portata delle problematiche e che ci si attivi per la pianificazione della rimozione degli ostacoli, obbligando le società energetiche e di telefonia a ottemperare agli obblighi di legge, spostando le infrastrutture oggetto di impedimento alla mobilità dei cittadini». Quello delle barriere architettoniche, dice il primo firmatario, «sembra un argomento anacronistico ma basta camminare per via Vittorio Veneto o via Barcellona per rendersi conto dell'attualità delle criticità». (t. c.)

