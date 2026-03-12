Mozione respinta, Melis resta presidente dell’assemblea 

Niente dimissioni e l’ennesima mozione di sfiducia respinta. Tonino Melis resta alla guida del Consiglio comunale, con la maggioranza che fa scudo contro la richiesta di revoca - presentata da gran parte delle opposizioni - ma non tutta.

L’istanza di sfiducia - la quarta durante la consiliatura in corso - è stata presentata da 9 consiglieri di minoranza. «Non rispetta il regolamento comunale e non è imparziale come dovrebbe essere», le accuse nei confronti del presidente Melis ribadite dalla consigliera Paola Maccioni. Dibattito acceso partito con le critiche mosse dall’opposizione: «Non è mai stato super partes, e ha calpestato regolamento e statuto di questo Comune, soprattutto nelle ultime settimane. Noi non ritiriamo la mozione, è lei che si deve ritirare», le parole di Alberto Cappai. «Spero che stavolta, con dignità, faccia un passo indietro e lasci spazio a qualcuno più giovane di lei che magari potrà imparare seguendo i suoi consigli».intervenuto anche il sindaco Gigi Concu, in difesa di Tonino Melis: «Sino a oggi il presidente non è stato rispettato, questa mozione tenetevela perché la respingeremo con forza», ha detto alzando i toni. «Io mi vergognerei a presentare quattro volte una mozione di sfiducia del genere», il commento della leghista Marianna Mameli rivolto all’ala della minoranza.Poi l’intervento di Tonino Melis: «Mi trovo ad affrontare l’ennesima istanza provocatoria di revoca, quasi un’arma letale usata per intimidire l’avversario. Ho sentito tanti insulti nei miei confronti, con l’obiettivo di affievolire la mia pazienza e mandarmi fuori senno». Poi l’annuncio della decisione che inizialmente tendeva verso le dimissioni: «Vista la futilità delle accuse, ho scelto di continuare a darmi da fare con tutte le mie forze per ridare prestigio e dignità a questo Consiglio, assumendomi la responsabilità di governo dell’assemblea, con nuovo impegno e vigore».Nessuna revoca alla fine - 13 voti a difesa di Melis, 10 quelli per la sfiducia - ma dalla maggioranza c’è chi ha approfittato del voto segreto per lanciare segnali di insofferenza: una scheda bianca e un sì al cambio di presidente arrivati dagli alleati. E dopo quasi due ore di discussione il finale con la solita bagarre: una sorta di arrivederci alla prossima mozione di sfiducia.

RIPRODUZIONE RISERVATA