Mozione per promuovere la donazione degli organi 

In occasione della giornata nazionale per la donazione degli organi e del passaggio obbligatorio alle carte d’identità elettroniche, la consigliera di Iglesias Giuseppina Lorenzoni presenta una mozione per rafforzare l’informazione: «È fondamentale comprendere i meccanismi per diventare donatori e il valore di questo gesto», afferma. Il documento sottolinea come la donazione rappresenti un atto etico e sociale capace di salvare vite, e ricorda che oggi circa il 90 per cento delle dichiarazioni di volontà avviene al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità. Da qui la proposta: sfruttare l’aumento delle richieste di Cie, legato alla dismissione del documento cartaceo, per intensificare le campagne informative. (ma. l.)

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