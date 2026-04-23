VaiOnline
Iglesias.
24 aprile 2026 alle 00:36

Mozione per promuovere la donazione degli organi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In occasione della giornata nazionale per la donazione degli organi e del passaggio obbligatorio alle carte d’identità elettroniche, la consigliera di Iglesias Giuseppina Lorenzoni presenta una mozione per rafforzare l’informazione: «È fondamentale comprendere i meccanismi per diventare donatori e il valore di questo gesto», afferma. Il documento sottolinea come la donazione rappresenti un atto etico e sociale capace di salvare vite, e ricorda che oggi circa il 90 per cento delle dichiarazioni di volontà avviene al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità. Da qui la proposta: sfruttare l’aumento delle richieste di Cie, legato alla dismissione del documento cartaceo, per intensificare le campagne informative. (ma. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le reazioni.

Comunità sotto choc: «Trovate subito il responsabile»

Davide Lao RIPRODUZIONE RISERVATA
Il delitto

«Amava il suo lavoro e inseguiva il sogno di un futuro nell’Esercito»

L’amico Riccardo Gioi, 24 anni: con me l’ultima telefonata, era sereno 
Piera Serusi
Il conflitto

Israele uccide una giornalista, in stallo i colloqui con il Libano

Nella notte l’annuncio della Casa Bianca: «Altre tre settimane di tregua» 
A Oristano le associazioni dell’emergenza-urgenza

«Basta rimborsi fissi la Regione paghi per quello che si fa»

Sistema 118, crescono le difficoltà  nel reperire volontari per il servizio 
Antonio Masala
Ospedali.

«A Nuoro mancano 100 medici»

Gianfranco Locci
l’iniziativa

Tutta l’Isola apre i “Monumenti”

Oltre 600 siti nella rassegna dedicata al patrimonio culturale sardo 