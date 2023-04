Mozione in Consiglio: «Auto blu del Comune, servono regole certe» 

Una mozione per regolamentare l’utilizzo delle auto blu comunali. A Serramanna il consigliere di minoranza Carlo Pahler chiede al presidente del Consiglio Marco Maccioni di portare all’ordine del giorno la sua proposta di discussione sull’uso delle autovetture di proprietà del Comune affinché sia «consentito esclusivamente per ragioni di servizio o rappresentanza e deve essere autorizzato dal responsabile dell’area al quale il mezzo è stato assegnato, con assoluto divieto di ogni uso personale o privato».

Dice Pahler: «È indispensabile procedere all’approvazione di norme per disciplinare la gestione e l’uso degli automezzi comunali e ottimizzare le disponibilità dei veicoli di servizio», scrive il consigliere del gruppo Serramanna Futura che propone un regolamento composto di 11 articoli. «Nel corso degli ultimi anni, si è evidenziato che l’assenza di norme non favorisce la gestione ottimale delle risorse umane e strumentali disponibili e non agevola il razionale utilizzo dei veicoli impegnati in molteplici attività di servizio», assicura ancora Pahler. «Non esiste un regolamento apposito – ammette il sindaco Gabriele Littera –. Abbiamo mezzi che hanno bisogno di essere utilizzati con costanza, bene che si utilizzino, ma per come la vedo io non c’è una situazione di gestione dei mezzi non ottimale o di inefficienza. Si può però sempre ragionare di regole». Negli undici articoli si va dall’accordo con la rsu all’inventario degli automezzi, passando per le responsabilità e gli obblighi del conducente. Analizzata anche la questione dei rifornimenti di carburante «da effettuarsi con l’utilizzo delle carte carburante deve essere riconducibile a ciascun dipendente dell’ente il quale è responsabile del suo utilizzo». Pahler auspica anche l’uso della tecnologia per il rilevamento dei mezzi: «I veicoli di proprietà comunale sono dotati di sistema di geolocalizzazione gps per rilevare la posizione dei veicoli».

RIPRODUZIONE RISERVATA