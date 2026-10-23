Mozione di sfiducia? Il sindaco tace 

Il sindaco tace, gli alleati temporeggiano. E in Giunta si tira dritto, almeno per ora. All’indomani della presa di posizione del segretario provinciale del Psd’Az, Domenico Gallus, che non ha escluso una mozione di sfiducia nei confronti di Massimiliano Sanna dopo la nomina di Tonino Falconi alla presidenza della Fondazione Oristano, a Palazzo degli Scolopi si respira un clima di forte tensione.«Al momento preferisco non rilasciare dichiarazioni», taglia corto il sindaco, che sceglie la linea del silenzio.

In Aula

Il tempo, però, stringe. La conferenza dei capigruppo ha programmato le prossime sedute del Consiglio comunale per il 5, 10, 12 e 17 novembre: poco meno di due settimane per provare a ricucire l’ennesimo strappo in una maggioranza logora. All’orizzonte non ci sono argomenti particolarmente caldi: in agenda soprattutto interpellanze e interrogazioni. A cambiare il quadro potrebbe essere proprio il Psd’Az, se decidesse di tradurre le parole di Gallus in un atto formale. Resta da capire quale posizione assumeranno Udc e Sardegna al Centro 20Venti, con cui i sardisti hanno stretto un patto in vista delle prossime elezioni amministrative. Il segretario provinciale dell’Udc, Michele Piredda, non anticipa se il partito sarebbe disposto a sottoscrivere la mozione. «Lo decide il gruppo. Nel caso faremo una riunione», spiega, rimandando la scelta a un confronto interno. Anche Giancarlo Mameli, segretario provinciale di 20Venti, frena. «Dipende in modo sostanziale dalle motivazioni», chiarisce. Per Mameli, il confronto non può ridursi a una contesa per le poltrone: «Il casus belli non può essere una mera questione di incarichi. Le motivazioni sono altre: ad esempio interpretare e soprattutto condividere la visione di quale città vorremmo in un prossimo futuro, con particolare attenzione al sociale e alla qualità della vita delle persone».

Intanto, tra gli assessori prevale la scelta di non alimentare lo scontro. Antonio Franceschi, titolare dello Sport in quota Udc, assicura che continuerà a lavorare «con lo stesso spirito costruttivo e la stessa passione». Simone Prevete, assessore alla Cultura azzurro: «In attesa della mozione di sfiducia, continuerò a lavorare assiduamente come ho fatto finora. Adesso sono concentrato a organizzare il Capodanno e gli eventi natalizi». Sulla stessa linea Maria Bonaria Zedda, delegata all’Ambiente per Fratelli d’Italia: «Il momento è delicato, ma ritengo che la responsabilità di ognuno di noi sia proseguire a lavorare con serietà e rispettarci a vicenda».

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