Mozione di sfiducia, FI e Lega lasciano sola Santanchè 

Quasi in solitaria e «convinta di essere dalla parte della ragione». La ministra Daniela Santanchè affronta così la prova della sfiducia del Parlamento. A chiederne le dimissioni sono 5 Stelle, Pd e Avs dopo il rinvio a giudizio per falso in bilancio nell’inchiesta Visibilia e davanti a quello possibile per truffa aggravata all’Inps. Il voto però è rinviato a data da destinarsi. Dalla maggioranza comunque il sostegno latita, almeno a contare i deputati presenti a Montecitorio: nessuno di Forza Italia, solo una leghista ai banchi del governo (la viceministra all’Ambiente Vannia Gava) e 11 di Fratelli d’Italia. Più i due ministri meloniani che le stanno accanto: Nello Musumeci, suo amico dai tempi della Destra di Storace, e l’immancabile Luca Ciriani, che ha la delega ai Rapporti con il Parlamento. Entrambi negano che le assenze in aula siano segno di distanza: «Assolutamente no, Daniela è una tosta», garantisce Musumeci. Per Ciriani «è semplicemente lunedì» (giorno in cui normalmente l’Aula è semivuota). E Giovanni Donzelli di FdI la propone come una reazione voluta, quasi a snobbare la «provocazione» della mozione di sfiducia. Per Santanché è la terza. La prima nell’estate del 2023 al Senato, poi alla Camera ad aprile, tutte respinte. Le opposizioni le contestano di essere un «conflitto di interessi vivente», di essere attaccata alla poltrona e di aver mentito ai cittadini. Lei ascolta e non replica, alcuni 5S le urlano «Vergogna». E più tardi Giuseppe Conte al Tg3 accusa: «Sta arrecando disdoro all’Italia intera».

